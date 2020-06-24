Фестиваль «Амурская осень» занял четвертое место по финансированию из бюджета

С 25 июня Министерство культуры начнет прием заявок от организаций кинематографии на проведение кинофестивалей на территории Российской Федерации в 2020 году. В списке на финансирование из бюджета числится открытый российский фестиваль кино и театра в Благовещенске «Амурская осень».

Заявки принимаются до 10 июля. В списке — восемнадцать киносмотров, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. Объявление на прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на получение государственной поддержки разметили на сайте Министерства культуры РФ.

«Департамент кинематографии объявляет с 25 июня 2020 года прием заявок от организаций кинематографии (кроме некоммерческих организаций), претендующих на получение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов (затрат), связанных с проведением кинофестивалей на территории Российской Федерации в 2020 году на соответствующие цели, направленные на поддержку кинематографии», — говорится в сообщении.

«Амурская осень» находится в верхней части списка, фестивалей, которые могут претендовать на бюджетное финансирование. Самый высокооплачиваемый – Международный кинофестиваль в Ялте может рассчитывать на 12 миллионов рублей.

Фестиваль, который прошел в Приамурье уже 17 раз, находится на четвертой строчке по величине государственного финансирования. «Осень» может получить не более 6 миллионов рублей.

Всего в списке, имеющих право на финансирование 18 фестивалей. На последнем месте Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров в г Смоленске. Он сможет получить не более 500 тысяч рублей.

Президент фестиваля кино и театра Сергей Новожилов в апреле 2020 года сообщил, что восемнадцатая «Амурская осень» пройдет в плановые сроки — с 13 по 20 сентября. По его словам, из-за коронавируса фестивальный календарь во всем мире и в России начал меняться. Сдвинуты на вторую половину года Канны, Московский кинофестиваль, «Кинотавр», но организаторы амурского фестиваля будут держаться своих сроков.