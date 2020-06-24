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Судебные приставы: мы не можем взыскивать долги с «детских» выплат

Судебные приставы: мы не можем взыскивать долги с «детских» выплат

Помощник руководителя управления федеральной службы судебных приставов России по Амурской области Наталья Шевченко рассказала в программе «Простые вопросы», как изменилась работа ведомства в условиях пандемии. Так, она напомнила, что приставы не могут взыскивать долги с суммы в 10 тысяч рублей, которую сейчас выплачивают на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«В связи с изменениями на денежные средства, положенные на каждого ребенка, обращение взысканий не может быть. Эти денежные средства списанию и аресту судебными приставами не подлежат. Кроме того, в соответствии с постановлением правительства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших у условиях распространения коронавирусной инфекции, введен мораторий. Введена новая статья, согласно которой судебный пристав-исполнитель в отношении организации либо предпринимателя исполнительное производство может приостановить. Кроме этого, в соответствии со статьей 37 должник, взыскатель, судебный пристав вправе обратиться в орган, выдавший документ, и получить отсрочку или рассрочку исполнения», – разъяснила Наталья Шевченко.

«То есть нет такого, что последнюю шкурку снимают с должника», – подытожил ведущий Александр Чернобаев.

За 5 месяцев этого года амурские судебные приставы взыскали уже около 2 миллиардов рублей, это на 330 миллионов больше по сравнению с прошлым годом, прозвучало в программе.

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#закон #коронавирус #Простые вопросы #финансы

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