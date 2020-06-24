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Благовещенску и Свободному надо поучиться: губернатор Приамурья оценил «Сказочное королевство» в Белогорске

Благовещенску и Свободному надо поучиться: губернатор Приамурья оценил «Сказочное королевство» в Белогорске
Фото: администрация Белогорска

Губернатор Амурской области Василий Орлов, находясь с рабочим визитом в Белогорске, на месте оценил самый большой на территории Амурской области игровой комплекс «Сказочное королевство».

С главой Белогорска Станиславом Мелюковым он посетил городской парк культуры и отдыха. Участниками встречи также стали заместитель главы по ЖКХ Александр Башун, замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова и замглавы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова.

В рамках субсидии министерства культуры к юбилейным датам муниципальных образований Белогорску выделено 19 миллионов рублей на установку детского игрового комплекса.

«По традиции – Белогорск молодцы, мэрия молодцы! В Белогорске действительно пока самый крупный по площади на территории Амурской области игровой комплекс, – прокомментировал губернатор Василий Орлов. – На мой взгляд получилось очень неплохо, но все же оценку должны дать жители Белогорска, в первую очередь дети. Комплекс выглядит очень ярко и очень эффектно. Вообще городской парк Белогорска – очень хороший парк. В этом плане Благовещенску и Свободному надо поучиться. Администрация справляется с поставленными перед ними задачами, а мы со своей стороны будем поддерживать, и деньгами в том числе».

Для размещения игровой зоны отечественного производства задействована территория площадью почти 700 квадратных метров. Она располагается в правой части парка, возле спортивных тренажеров. «Сказочное королевство» построено с учетом расположения сосен.

Детский игровой комплекс предназначен для активного отдыха детей в возрасте от 6 до 12 лет. Типовой проект включает комплекс башен, высотных площадок, горок, переходов, прямых и винтовых лестниц, соединенных в виде единой квадратной конструкции, имитирующей защитные сооружения замка. В центре конструкции возвышается комплекс более высоких башен, выполненных в стиле средневековых замков. Обрамляют их горки винтовая и прямая, а также множество лестниц и переходов, сообщает пресс-служба администрации города.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети #строительство

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    наверно готовят Мелюкова на должность мэра Благовещенска

  • postal

    postal
    50 минут назад

    Демидыч

    наверно готовят Мелюкова на должность мэра Благовещенска



    Ну не трехкопеечного же рекомендовать

    Могут и не выбрать,не оправдать надежд поручившихся

  • in essence

    in essence
    33 минуты назад

    postal

    Демидыч

    наверно готовят Мелюкова на должность мэра Благовещенска



    Ну не трехкопеечного же рекомендовать

    Могут и не выбрать,не оправдать надежд поручившихся



    Сказал А говори Б, топи за многомиллионного

  • Демидыч

    Демидыч
    8 минут назад

    пестель везде вставит свои три копейки

  • Жужжа

    Жужжа
    6 минут назад

    А у нас с 2000-го, что ни день, то сказка. Главное - есть Сказочник, остальные -феи.

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