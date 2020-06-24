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В Благовещенском районе произошло ДТП с несколькими автомобилями (видео)

В Благовещенском районе произошло ДТП с несколькими автомобилями (видео)

24 июня в Благовещенске произошло групповое ДТП. В районе Ровного столкнулись несколько автомобилей.

О аварии сообщил паблик skaner28 в Инстаграме. Аккаунт опубликовал видео с места происшествия. В материале видно, что на обочине по ходу движения остановились семь автомобилий, на некоторых машинах видны повреждения.

«В районе с. Ровное произошло ДТП с несколькими автомобилями. О пострадавших не сообщается. На месте уже работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии», – сообщается в публикации.

В областном ГИБДД факт аварии подтвердили, из людей в ДТП никто не пострадал.

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#Благрайон #ДТП #происшествия

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  • mm_Иван Алиев

    mm_Иван Алиев
    15 минут назад

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