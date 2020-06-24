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Парад Победы в Белогорске показали десяткам тысяч зрителей онлайн

Парад Победы в Белогорске показали десяткам тысяч зрителей онлайн
Фото: https://structure.mil.ru/

Информационные технологии помогли десяткам тысяч телезрителей и пользователей интернета увидеть Парад Победы в Белогорске.

Над качественным цифровым сопровождением и трансляцией прохождения войск 35 Армии на федеральные каналы Россия 24 и ОТР, а также региональное телевидение, социальные сети и YouTube работали более полусотни журналистов, операторов, шеф-редакторов и режиссеров телевизионных компаний, а также детский технопарк «Кванториум-28» и SM-специалисты городского проекта «Открытый муниципалитет», которые провели онлайн эфир Парада Победы в инстаграм Белогорск.рф, Амур28инфо, Будни.

У всех жителей Амурской области была возможность увидеть прохождение войск, не выходя из дома. В том числе с эффектом максимального присутствия через свой мобильный телефон в формате «360 градусов».

По данным ГТРК «Амур», в Амурской области во время Парада Победы телеканал Россия 24, который транслировал торжественное прохождение войск в Белогорске, смотрели более 24 тысяч человек. ВГТРК вело также трансляцию в YouTube на двух каналах. Одномоментный пик просмотров составил более 1,2 тысячи человек. Трансляция доступна и после прямого вещания. Число просмотров на YouTube федерального канала составляет уже более 10 тысяч и продолжает расти. Интернет-зрители, в том числе из других регионов, оставляют воодушевленные комментарии после просмотра парада.

В прямом эфире инстаграм-аккаунтов белогорск.рф, амур28инфо и будни.белогорск одномоментно увидели военный парад около двух тысяч человек. Число просмотров за первые три часа после парада составили почти 15 тысяч просмотров, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

технопарк «Кванториум-28» – https://youtu.be/EqHMeD4D6MU

белогорск.рф – https://www.instagram.com/p/CBzMkIilhf9/

Просмотров всего: 32

#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • mm_Иван Алиев

    mm_Иван Алиев
    15 минут назад

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