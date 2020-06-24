Губернатор проверил как в Ивановском районе ремонтируют стадион, Дом культуры и библиотеку (фото)

Глава региона Василий Орлов проинспектировал строительство социальных объектов в Ивановском районе. В Дмитриевке губернатор посетил Дом культуры, в Ивановке – центральную библиотеку и стадион.

Дмитриевский Дом культуры почти готов к открытию после закончен ремонта. Средства на ремонт выделены в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры». В здании отремонтировали полы, проложили трубопровод отопления, установили радиаторы, покрасили стены, сделали подвесные потолки, отремонтировали кровлю.

Начинали ремонтировать здание сельского клуба в прошлом году по программе инициативное бюджетирование. Тогда его утеплили и сделали обшивку стен.

«Ремонт Дома культуры проведён на сумму 2,4 миллиона рублей. В Доме культуры есть зрительный зал на 80 мест, 2 досуговых помещения. Пока нет кресел и одежды сцены – ее еще шьют, – пояснила министр культуры и национальной политики Надежда Доргунова. ‒ К началу учебного года объект будет готов».

Благодаря новому технологическому решению отделки стен, которую предложил подрядчик, срок ремонтных работ был сокращен на 3 месяца.

На стадионе села Ивановка завершается капитальный ремонт. Масштабные работы проводятся по программе «Газпром-детям». Спонсоров привлекла и администрация района. На проведение работ ушло более 56 миллионов рублей.

Сейчас спортивный объект готов на 80 %. Сюда провели освещение, над зрительскими трибунами появился навес, по периметру стадиона обустроены современные легкоатлетические дорожки, уложено искусственное покрытие футбольного поля. В ближайшие дни при благоприятных погодных условиях будут завершены работы по отсыпке футбольного поля песком и нанесению разметки на легкоатлетические дорожки. Также осталось подготовить легкоатлетические сектора, оборудовать площадки для волейбола, баскетбола и гандбола.

«По стадиону немного подводит погода, он должен был быть на финише. Мы планировали, что здесь, на новом стадионе, будет проводиться спартакиада, но из-за коронавируса это мероприятие сдвинуто на чуть более поздний срок, пока на вторую половину августа. Поэтому ничего критичного по срокам не вижу», -– сказал губернатор.

Завершается ремонт и Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки. Она стала получателем средств федерального бюджета – 10 миллионов рублей. Еще 2,6 миллиона выделил местный бюджет. На стадии завершения текущий ремонт, благоустройство территории.

Фонды библиотек пополнились более 4 000 экземплярами книг, поставлено оборудование для организации студии робототехники, 3D моделирования, оборудование для обслуживания слабовидящих и незрячих пользователей, звуковое оборудование, 3D принтер, шлемы виртуальной реальности и другое.

«Очень хорошая библиотека, – прокомментировал Василий Орлов. –У нас есть аналогичная в Благовещенске – библиотека имени Чехова. Она выполнена по новому модельному принципу. Это не просто библиотека в классическом понимании, это центр притяжения активных людей. Считаем, что именно за таким подходом будущее. На следующий год мы подали в федеральный бюджет заявку на модернизацию восьми библиотек. С коллегами мы сегодня обсудили – из областного бюджета с опережающими темпами решили профинансировать строительство таких библиотек в крупных населенных пунктах, в первую очередь в сельских территориях. Я думаю, жителям это должно понравиться».

В ходе поездки глава области убедился, что все объекты строятся в соответствии с графиком, сообщает правительство Амурской области.

Также в рамках рабочего визита в Ивановский район губернатор возложил цветы к стеле «Аллея Героев». Ее торжественно открыли 24 июня, в день первого Парада Победы на Красной площади в Москве.

Фото правительство Амурской области