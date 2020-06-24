Спасибо за этот день: в Белогорске Парад Победы увидели участники Великой Отечественной войны

Фото: администрация Белогорска

Парад Победы в Белогорске смогли увидеть шесть участников и ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья пять из них смогли подняться на главную трибуну. Один участник войны стал зрителем в специально отведенном месте.

К площади 30-летия Победы почетных гостей доставили волонтеры. Участие в Параде ветеранов, многим из которых уже за 90 лет, было организовано со всеми необходимыми мерами в условиях пандемии. Каждый из организаторов и участников прошел тесты на COVID-19.

«Уже и не верил, что увижу это собственными глазами, с главной трибуны, – говорит участник войны Петр Кононенко. – 9 Мая думал: дожил, еще бы столько же. Сердце сегодня сжалось. От радости и уверенности, что отвоевали мирное небо нашим детям, праправнукам. Ребята все молодцы! Все по уставу. Губернатор Василий Александрович, глава города наш Станислав Юрьевич так и сказали, что парад для нас. Смотрели его в первых рядах. Маршировали военные отлично, техника выше всех ожиданий. Современная, наша! Многое даже и не видел никогда. Спасибо за этот день».

Увидели парад Победы в Белогорске Николай Александрович Баранов, Павел Зосимович Горемыкин, Михаил Михайлович Шатков, Петр Александрович Кононенко, Михаил Поликарпович Петьков, Иван Панкратьевич Купалов.

Всего посмотреть на Парад Победы пришли 4 тысячи жителей города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.