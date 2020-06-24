Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:28 1

Спасибо за этот день: в Белогорске Парад Победы увидели участники Великой Отечественной войны

Спасибо за этот день: в Белогорске Парад Победы увидели участники Великой Отечественной войны
Фото: администрация Белогорска

Парад Победы в Белогорске смогли увидеть шесть участников и ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию здоровья пять из них смогли подняться на главную трибуну. Один участник войны стал зрителем в специально отведенном месте.

К площади 30-летия Победы почетных гостей доставили волонтеры. Участие в Параде ветеранов, многим из которых уже за 90 лет, было организовано со всеми необходимыми мерами в условиях пандемии. Каждый из организаторов и участников прошел тесты на COVID-19.

«Уже и не верил, что увижу это собственными глазами, с главной трибуны, – говорит участник войны Петр Кононенко. – 9 Мая думал: дожил, еще бы столько же. Сердце сегодня сжалось. От радости и уверенности, что отвоевали мирное небо нашим детям, праправнукам. Ребята все молодцы! Все по уставу. Губернатор Василий Александрович, глава города наш Станислав Юрьевич так и сказали, что парад для нас. Смотрели его в первых рядах. Маршировали военные отлично, техника выше всех ожиданий. Современная, наша! Многое даже и не видел никогда. Спасибо за этот день».

Увидели парад Победы в Белогорске Николай Александрович Баранов, Павел Зосимович Горемыкин, Михаил Михайлович Шатков, Петр Александрович Кононенко, Михаил Поликарпович Петьков, Иван Панкратьевич Купалов.

Всего посмотреть на Парад Победы пришли 4 тысячи жителей города, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 141

#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

распечатать


Общество 1

Парад Победы в Белогорске показали десяткам тысяч зрителей онлайн
Общество

В Благовещенске прозвучал «Звон Победы»
Общество 2

В селе Ивановка появилась Аллея героев
Общество 20

Юбилейный Парад Победы принял Белогорск (фото, видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Иван Алиев

    mm_Иван Алиев
    14 минут назад

    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://vkk.me/devky

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь