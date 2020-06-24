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Жители Благовещенска спасли котенка из каменной ловушки (видео)

Жители Благовещенска спасли котенка из каменной ловушки (видео)

Жители дома в районе пересечения Комсомольской и Релочного в Благовещенске вызволили котенка, который застрял между фасадом и тротуаром. Чтобы спасти пушистого пленника пришлось долбить лаз в асфальте.

Котенок несколько дней ждал спасения с каменной ловушке. На жалобные мяуканья откликнулась неравнодушная жительница дома напротив театра драмы. По предположению женщины, животное пролезло в щель между фасадом жилого дома и тротуаром из подвала. После сильного дождя выход на волю замуровало песком. Котенок оказался в воздушном пузыре под асфальтом.

В городской службе спасения женщине отказали и сообщили, что чтобы разбить бетон, требуется разрешение управляющей компании. «Управляйка», по словам заявительницы, также оказалась проводить демонтажные работы. В итоге на спасение четвероного друга вышли сами жильцы, которые пробили в асфальте небольшой лаз, через который удалось вытащить попавшего в беду.

Теперь рыжему бродяге ищут хозяев. Котенок находится на передержке в квартире. Приюты в размещении новому постояльцу отказывают, ссылаясь на переполненность.

«Я забрала его на время к себе, мы его помыли, накормили, но оставить у себя я не можем. Ищем для малыша передержку или сразу дом, – сообщила женщина, обнаружившая котенка.

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#животные

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    1 час назад

    охриплый голос такой

  • postal

    postal
    1 час назад

    ща еще и оштрафуют поди людей

    скажут,тротуар раздолбали

    а так всем было пофигу

  • mm_Иван Алиев

    mm_Иван Алиев
    14 минут назад

    Все ДAВАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока бecплатнo если хочешь снять дaвaлку или проверь свою может она там есть. (я вот знакомую и сoсeдку нашёл там) Вот cайт ---- https://vkk.me/devky

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