Жители Благовещенска спасли котенка из каменной ловушки (видео)

Жители дома в районе пересечения Комсомольской и Релочного в Благовещенске вызволили котенка, который застрял между фасадом и тротуаром. Чтобы спасти пушистого пленника пришлось долбить лаз в асфальте.

Котенок несколько дней ждал спасения с каменной ловушке. На жалобные мяуканья откликнулась неравнодушная жительница дома напротив театра драмы. По предположению женщины, животное пролезло в щель между фасадом жилого дома и тротуаром из подвала. После сильного дождя выход на волю замуровало песком. Котенок оказался в воздушном пузыре под асфальтом.

В городской службе спасения женщине отказали и сообщили, что чтобы разбить бетон, требуется разрешение управляющей компании. «Управляйка», по словам заявительницы, также оказалась проводить демонтажные работы. В итоге на спасение четвероного друга вышли сами жильцы, которые пробили в асфальте небольшой лаз, через который удалось вытащить попавшего в беду.

Теперь рыжему бродяге ищут хозяев. Котенок находится на передержке в квартире. Приюты в размещении новому постояльцу отказывают, ссылаясь на переполненность.

«Я забрала его на время к себе, мы его помыли, накормили, но оставить у себя я не можем. Ищем для малыша передержку или сразу дом, – сообщила женщина, обнаружившая котенка.