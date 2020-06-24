В Тынде снова разрешили работать общепиту

Мэр Тынды Марина Михайлова сообщила, что с 25 июня возобновят работу заведения общепита, посещение которых остановили из-за коронавируса. Глава северного города отметила, что кафе и столовые сильно экономически пострадали во время ограничений.

«Предприятия общественного питания – один из наиболее пострадавших видов экономической деятельности, – сообщила Марина Михайлова в своем Инстаграме. – Анализ показал снижение выручки к аналогичному периоду прошлого года до 80 %. Сегодня на заседании оперативного штаба принято решение о разрешении работы общепита до 18:00, далее по времени только на вынос! С обязательным соблюдением всех норм и рекомендации роспотребнадзора и с усилением контроля! В случае если проверки покажут нарушения из проверенных точек, решение будет отменено! ЗАВТРА в 8:00 будет подписано и опубликовано соответствующее постановление! Разрешение с 25 июня!».

Так же мэр Тынды обратилась к предпринимателям, работающим в сфере общепита, с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и надежной, что проверки не выявят нарушений.

20 июня Марина Михайлова уже публиковала аналогичное сообщение в социальных сетях. Однако, спустя несколько часов решение о послаблениях в отношении заведений общественного питания пришлось отменить. В столице БАМа выявили новый очаг коронавируса – в «Тындинской больнице» было получено около 50 новых подтвержденных тестов на COVID-19.