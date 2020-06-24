На НТВ вышел сюжет про Благовещенск, претендующий на звание «Город трудовой доблести»

«В 500 метрах от врага: Благовещенск претендует на звание Города трудовой доблести» с таким названием на федеральном телеканале вышел сюжет про столицу Амурской области. На НТВ сняли ролики про все города-кандидаты на почетное звание.

В сюжете, хронометражем 2,5 минуты рассказали о том, что в Благовещенске во время Великой Отечественной войны все заводы перешли на военные рельсы. Одним из героев ролика стала журналист, краевед Валентина Кобзарь. Она рассказала об уникальном положении Благовещенска, который, с одной стороны, находился в глубоком тылу, а с другой – за Амуром, в 500 метрах стояли войска Квантунской армии в полной боевой готовности.

Еще одним участником ролика стала ветеран войны с милитаристской Японией Клара Верисоцкая. Она рассказала еще об одной миссии Благовещенска и вкладе города в приближение Победы. На территории города располагался госпиталь, куда привозили раненых, где и работала 13 летним ребенком Клара Федоровна. В 16 лет девушка уже отправилась служить радисткой на буксире «Казань».

Близость границы не позволяла разместить в Благовещенске крупные заводы всесоюзного значения. Зато милитаризирована была все местная промышленность.

«Изначально задумка ролика была такова, чтобы снять два сохранившихся в городе завода, которые работали в годы Великой Отечественной войны – Судостроительный завод и "Амурский металлист", – рассказала журналист Оксана Руденко, которая занималась организацией съемок ролика в Благовещенске. – Судостроители откликнулись охотно. Во время войны завод ремонтировал военные суда. Сейчас у них работает очень хороший музей, они сохранили всю историю своего предприятия, начиная с основания. К сожалению, руководство "Амурского металлиста" отказалось от съемок, хотя завод внес большой вклад в борьбе с врагом – на заводе изготавливали мины и снаряды. На предприятии сообщили, что музей у них не сохранился и исторических данных о военном прошлом завода нет. Мы нашли только несколько фотографий в Амурском краеведческом музее, посвященные работе "Амурского металлиста" в годы войны».

1 марта 2020 года Владимир Путин подписал федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации "Город трудовой доблести"». Претендовать на звание могут города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города.

16 марта на заседании городской комиссии по увековечению памяти граждан и исторических событий рассмотрено обращение общественных организаций города и области. Они предложили присвоить Благовещенску почетное звание.

На звание претендуют 20 российских городов. Согласно закону, в городах трудовой доблести будут установлены стелы с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении городу этого звания. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.