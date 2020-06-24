Юрий Трутнев: надо сделать так, чтобы дальневосточникам было приятно приходить с работы домой

В Минвостокразвития состоялось заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В повестку вошли вопросы развития социальной инфраструктуры.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов доложил, что по поручению вице-премьера РФ Минвостокразвития совместно с регионами ДФО провели анализ рисков реализации мероприятий в 2020 году и подготовили предложения по перераспределению финансирования.

От дальневосточных регионов поступили предложения по перераспределению 4 592,2 миллиона рублей, образовавшихся в результате экономии по 14 мероприятиям (230,6 миллиона рублей), рисков неисполнения 20 мероприятий (4 361,6 миллиона рублей) и выделения дополнительного финансирования 3 регионам (394,8 миллиона рублей).

В Амурской области перераспределенные средства будут предоставлены на капитальный ремонт пришкольной территории школы № 5 и приобретение жилого помещения для переселения из аварийного жилищного фонда г. Свободного. А дополнительное финансирование, которое выделено на этом заседании – 173 миллиона рублей - пойдёт на берегоукрепление и реконструкцию 600 метров набережной реки Амур в Благовещенске.

«Участок набережной будет сделан за два года. Отмечу, что в прошлом году Минвостокразвития России уже выделяло деньги, на них привели в порядок больше одного километра набережной в районе центра города. Набережная - это не просто место для прогулок. Это серьезное берегоукрепительное сооружение, и поэтому мы однозначно финансово поддерживаем город Благовещенск в этом вопросе», - сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По мнению Юрия Трутнева, главам регионов необходимо больше внимания уделять вопросам благоустройства городских пространств.

«Практически во всех регионах ДФО, где прошли совещания по развитию социальной инфраструктуры, поднимались вопросы внешнего облика и благоустройства городов и поселений. Но особенно это касалось состояния столиц субъектов. В первую очередь это связано с созданием новых микрорайонов. Нужно, чтобы они создавали единый ансамбль, вписывались в уже существующий ландшафт. Мы ждем от регионов таких заявок на получение «Единой субсидии». Надо строить красивые дома, формировать комфортные городские пространства, развивать территории, чтобы людям было приятно приходить с работы домой», - заметил он.

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев обратил внимание присутствующих на необходимость осуществления жесткого контроля со стороны губернаторов за эффективным использованием федеральных средств, предоставляемых Минвостокразвития России в рамках «Единой субсидии», и качество работы строительного комплекса.

«Необходимо добиваться профессионализма на всех этапах, связанных с подготовкой и осуществлением строительных работ. Правительство РФ занимается улучшением работы строительной отрасли. Планируется снять ряд административных ограничений и дублирований. Но также нужно думать о кадрах, о подключении к работе профессионалов. Это касается и управления строительным комплексом, и выбора подрядных организаций. Для того, чтобы приходили профессионалы, работа строительного комплекса должна быть прозрачной, должна быть понятной цепочка принятия решений. Все, что связано с разработкой проекта, должно быть четким. На работу строительного комплекса будет обращаться особое внимание», - резюмировал Юрий Трутнев, сообщается на официально сайте Минвостокразвития.