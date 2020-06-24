В Благовещенске прозвучал «Звон Победы»

«Звон Победы» в Благовещенске прозвучал 24 июня. Город присоединился к Всероссийской акции в честь погибших на войне земляков.

Координатором акции выступил Городской дом культуры при участии волонтеров Центра «Выбор», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Несмотря на дождливую погоду, почтить память погибших земляков пришли не только организаторы акции, но и обычные горожане.

В рамках памятного мероприятия в 12:00 на площади Победы у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в небо были выпущены голуби в честь мира на земле. Одновременно в храмах города зазвонили колокола, а через громкоговорители прозвучал гудок.

24 июня по всей̆ стране после окончания Парада Победы одновременно в течение 1 минуты раздались гудки транспортных средств: от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов и кораблей̆. К акции присоединились заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы.