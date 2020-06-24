Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:15 0

В Благовещенске прозвучал «Звон Победы»

В Благовещенске прозвучал «Звон Победы»
Фото: www.admblag.ru

«Звон Победы» в Благовещенске прозвучал 24 июня. Город присоединился к Всероссийской акции в честь погибших на войне земляков.

Координатором акции выступил Городской дом культуры при участии волонтеров Центра «Выбор», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Несмотря на дождливую погоду, почтить память погибших земляков пришли не только организаторы акции, но и обычные горожане.

В рамках памятного мероприятия в 12:00 на площади Победы у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в небо были выпущены голуби в честь мира на земле. Одновременно в храмах города зазвонили колокола, а через громкоговорители прозвучал гудок.

24 июня по всей̆ стране после окончания Парада Победы одновременно в течение 1 минуты раздались гудки транспортных средств: от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов и кораблей̆. К акции присоединились заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы.

Просмотров всего: 189

#память #праздники

распечатать


Общество

В селе Ивановка появилась Аллея героев
Общество 4

Юбилейный Парад Победы принял Белогорск (фото, видео)
Культура 1

Барды Благовещенска дарят «победный» концерт
Культура

В Благовещенске сняли фильм о войне (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь