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Еще 46 случаев COVID-19 выявлено в Амурской области

Еще 46 случаев COVID-19 выявлено в Амурской области
Фото: pixabay.com

24 июня в Амурской области лабораторно подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Темп прироста за последние сутки составил 3,2 %.

Из них: Благовещенск – плюс 17, Свободный – плюс 15, Тында – плюс 6, Тамбовский район – плюс 6, Ивановский район – плюс 1, Тындинский район – плюс 1.

Таким образом, по состоянию на 24 июня в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 1 490 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости – 188,60 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 45,0 %, ОРВИ – 37,8 %, бессимптомная форма – 17,2 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 41,7 %.

500 человек выписаны из стационара с выздоровлением, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на COVID-19 в отношении 2 622 человек, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находятся 2 614 человек, в изоляторах – 8 человек.

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#коронавирус

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