В селе Ивановка появилась Аллея героев

В Ивановке открыли Аллею героев. На центральной площади села установлена памятная стела. Участие в торжественной презентации принял председатель амурского парламента Вячеслав Логинов.

«Сегодня знаменательный день в истории нашей страны – в этот день 75 лет назад состоялся первый парад Победы на Красной площади, где знамена всех нацистских армий и дивизий были брошены к стенам Кремля. Очень символично, что замечательная идея жителей и руководства Ивановского района о создании Аллеи героев воплощена именно в этот день. Аллея героев еще раз напомнит нам о том славном подвиге, что совершили наши предки», – поблагодарил ивановцев Вячеслав Юрьевич.

Как пишет пресс-служба Законодательного собрания Амурской области, идея возведения стелы родилась около 5 лет назад и принадлежала Ивановскому районному совету ветеранов. Было разработано несколько дизайн-проектов, лучший из них – для реализации в Год памяти и славы – выбирали всем селом на общем собрании. На церемонии открытия руководитель инициативной группы, председатель ветеранского объединения Геннадий Воронов был награжден Благодарностью председателя законодательного собрания за значительный вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти на территории Ивановского района.

Аллея героев призвана увековечить 10 имен героев-ивановцев, среди которых один кавалер ордена Славы трех степеней Анатолий Восковский, Герои Советского Союза Петр Днепровский, Семен Папулов, Валентин Пилипас, Николай Романюк, Порфирий Жучков, Иван Лысенко и два Героя Социалистического труда Галина Литвиненко и Владимир Реснянский.

Фото: zsamur.ru