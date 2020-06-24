В Свободненском районе браконьеры застрелили самца косули

Фото: пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области

Самца косули застрелили браконьеры в Свободненском районе Амурской области. Факт незаконной охоты был выявлен глубокой ночью 20 июня.

Так, в 4 километрах от села Климоуцы был остановлен автомобиль УАЗ-469, с которого предположительно велась незаконная охота. Нарушителей выдал свет в полях – браконьеры использовали самодельную лампу-фару.

При проверке подозрения подтвердились. У нарушителей, которыми оказались трое жителей села Климоуцы, помимо лампы-фары было обнаружено оружие и туша самца косули.

Как сообщает пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области, амурчанам грозят серьезные санкции за браконьерство. Решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел. Кроме того, за застреленную косулю мужчинам придется выплатить 120 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного природе Приамурья.