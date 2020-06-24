Новые выплаты по 10 тысяч рублей на детей получат более 150 тысяч амурских семей

Выплаты 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет Пенсионный фонд стал производить с апреля по июнь. Финансовую поддержку в период пандемии уже получили 115 тысяч амурских семей на 147 тысяч своих детей.

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений, принятых по заявлениям о предоставлении выплат на 5 и 10 тысяч рублей, – пояснила Елена Гончарова, управляющий ОПФР по Амурской области. – Если же заявление ранее не подавалось, то дополнительная выплата будет осуществляться автоматически на основании поданного заявления с выплатой до 3 лет или с выплатой от 3 до 16 лет».

Если у получателей выплат изменились реквизиты для перечисления средств, необходимо в ближайшее время обратиться в клиентскую службу ПФР по месту проживания и предоставить новые.

Опекунам и попечителям, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата также будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

Семьи, которые еще не обращались за получением средств, могут это сделать до 30 сентября 2020 года включительно через Портал госуслуг, клиентские службы ПФР или МФЦ.

Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номеру регионального колл-центра ОПФР – 8 (4162) 202-400.

Для заполнения заявлений понадобятся документы:

– паспорт заявителя;

– свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;

– реквизиты банковского счета заявителя;

– документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Получение выплаты в отделениях Почты России законом не предусмотрено.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Впервые о новых выплатах по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет стало известно накануне, 23 июня. Об этой мере поддержки семей сообщил президент РФ Владимир Путин.