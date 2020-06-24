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В ситуации проблемного благовещенского дома на Зейской разберется суд

В ситуации проблемного благовещенского дома на Зейской разберется суд

На 3 июля в городском суде Благовещенска назначено первое заседание по иску прокуратуры о понуждении фонда капремонта Амурской области провести ремонт многоэтажки по улице Зейской, 295, где с фасада, начиная с 2016 года, начал рушиться облицовочный кирпич. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Дом был построен в 2008 году. Его проектировала компания «Амургражданпроект». Проект одобрила госэкспертиза. Застройщиком являлась строительная компания «Дальсвет», которая впоследствии стала банкротом. Муниципальных квартир в доме нет, все находятся в частной собственности.

Вместе с тем администрация Благовещенска принимает меры, направленные на обеспечение безопасности жильцов. Так, город предоставил управляющей компании субсидию в размере около 700 тысяч рублей на возмещение затрат на разработку проектно-сметной документации на демонтаж фасада и усиление несущих стен.

Кроме того, городские власти готовы выделить порядка 10 миллионов рублей на работы по демонтажу фасада и усилению несущих стен. Такую сумму запрашивала управляющая компания. Однако, по информации проектной организации, общая стоимость работ составит 30 миллионов рублей. Работы по демонтажу облицовочного кирпича и усилению несущих стен необходимо выполнять при условии незамедлительного восстановления фасада дома. Иначе может произойти разрушение кирпичной кладки наружных стен, а зимой вырастут теплопотери.

Ранее фонд капремонта брал на себя обязательства провести работы на оставшуюся сумму – около 20 миллионов рублей. Многоквартирный дом был включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада». Однако в марте фонд сообщил об отказе от капремонта, назвав необходимые работы реконструкцией. Поэтому администрация вынуждена была отложить запланированные работы в связи с такой позицией фонда, поясняют в мэрии.

В результате прокуратура Благовещенска обратилась в суд с иском о понуждении фонда провести капительный ремонт. Рассмотрение искового заявления будет находиться на контроле в администрации Благовещенска.

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#суды #жизнь

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