Пожар в Шимановске охватил около 1 700 квадратных метров (фото, видео)

Так, 24 июня в 05:05 поступило сообщение о пожаре в Шимановске, где на территории частной пилорамы загорелись пиломатериалы. К месту вызова оперативно прибыли расчеты Шимановского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: на момент прибытия огнеборцев пиломатериалы горели открытым пламенем, кроме того, на предприятии большая пожарная загрузка, была угроза распространения огня на штабели пиломатериалов.

На месте пожара был создан штаб пожаротушения, организовано два боевых участка. Усилия пожарных были направлены на тушение горящих штабелей леса и одновременно на защиту прилегающих к территории хозяйственных построек жилого сектора. В тушении задействовали боевые расчеты Шимановского, Свободненского и Благовещенского пожарно-спасательных гарнизонов, всего 86 человек и 15 единиц техники.

В 07:42 пожарные локализовали горение на площади около 1 700 квадратных метров и не допустили перехода огня на рядом расположенные строения. Пострадавших нет.

По факту пожара проводится разбирательство. На месте работают начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов, его заместители, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Шимановску и Шмановскому району, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Комментарий: Игорь Смирнов, начальник Главного управления МЧС России по Амурской области

Фото и видео пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области