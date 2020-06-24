Юбилейный Парад Победы принял Белогорск (фото, видео)

В среду, 24 июня, в Белогорске состоялся юбилейный Парад Победы в Великой Отечественной войне. В нем принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

«75 лет назад в Москве на Красной площади состоялся исторический, первый парад в честь Победы нашей страны над Германией. Он ознаменовал окончательный разгром фашизма. Великая Отечественная война коснулась каждой без исключения семьи. Победы удалось достичь благодаря непоколебимости и силе духа нашего народа. Из Амурской области ушли на фронт более 100 тысяч человек – почти половина взрослого населения. Около 40 тысяч из них погибли. Мы отдаем дань глубокого уважения и памяти тем, кто пал на полях сражений, кто вернулся с победой и возрождал разоренную страну, кто ковал будущее для следующих поколений. Проведение парада – важный символ и знаковая традиция. Парад Победы олицетворяет гордость героической историей нашего народа и уверенность в мощи российской армии», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

Сценарий торжественного смотра войск в Белогорске во многом повторил Парад Победы на Красной площади 1945 года.

Открыла парад знаменная группа со Знаменем Победы. Его вынесли под музыку «Священная война» в исполнении сводного военного оркестра Белогорского гарнизона.

После минуты молчания под звуки метронома военный парад войск Белогорского гарнизона по традиции открыла рота барабанщиков.

В торжественном прохождении пронесли штандарты фронтов, за которыми проследовали расчеты военнослужащих в обмундировании образца 1943 года с оружием Победы – знаменитыми пистолетами-пулеметами Шпагина и винтовками военных лет. Впервые с историческим оружием прошли расчеты военнослужащих-женщин.

Всего в параде приняли участие около 1 400 военнослужащих, что является максимальным количеством, привлекаемым к парадам в истории гарнизона. Кроме подразделений от соединений и частей гарнизона, были задействованы сводные расчеты военнослужащих-женщин, курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащих авиационного соединения дальней авиации ВКС России.

Количество техники, участвующей в параде, в этом году увеличили вдвое – до 45 единиц, за счет поступления новых образцов вооружения и привлечения техники ДВОКУ. Впервые задействовали недавно поступившие «летающие» танки Т-80БВ и САУ Мста-С, армейские мотовездеходы АМ-1, снегоходы А-1, БМП-3 и БТР-82АМ и ряд другой техники. Во главе механизированной колонны прошел новейший танк Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий был проведен комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава, помещений для проживания. Личный состав был обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. Военные, которые приняли участие в параде, перед мероприятием жили в отдельных казармах. Их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением были максимально исключены.

Все участники тренировок находились под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции – и только при отсутствии заражения был включен в состав участников парада.

Кроме того, для максимального соблюдения санитарных требований и сохранения стабильной эпидситуации оперативным штабом было принято решение закрыть Белогорск с 7 до 11 часов утра для посещения любыми лицами, не имеющими прописки в городе. Это сделано для того, чтобы максимально ограничить количество людей в городе во время мероприятия.

Но при этом у всех амурчан была возможность увидеть прохождение войск, не выходя из дома. Прямую трансляцию парада организовали телеканалы. Кроме того, онлайн-трансляцию провели наставники и воспитанники детского технопарка «Кванториум-28».

По приказу Минобороны, Парад Победы в этом году проводится в девяти городах-героях, а также девятнадцати городах, в которых дислоцируются штабы армий и военных округов. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба Краснознаменной 35-й армии Восточного военного округа. Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где проводится Парад Победы с прохождением колонны военной техники.

Фото: amurobl.ru