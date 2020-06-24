На реке Правый Уркан в Зейском районе отмечается интенсивный спад уровня воды

На контроле ГУ МЧС России по Амурской области и оперативной группы, работающей в Зейском районе, находится прохождение паводка категории неблагоприятного явления на реке Правый Уркан. По информации Амурского ЦГМС, на 08:00 24 июня уровень воды в реке составил 494 сантиметра. За сутки вода упала на 144 сантиметра. Река в пределах поймы, спад продолжается.

С 21 по 22 июня в районе села Ивановка Зейского района наблюдался интенсивный подъем уровня воды, общий подъем за этот период составил 420 сантиметров. Максимальная отметка на гидропосту Арби, находящемся в селе Ивановка, зарегистрирована 22 июня в 20:00 – 661 сантиметр, что превысило отметку неблагоприятного явления на 41 сантиметр, пойма была подтоплена на 81 сантиметр.

Дождевой паводок привел к подтоплению дороги местного значения сообщением город Зея – село Ивановка. Подтоплены два участка дороги на глубину до 75 сантиметров с 1 по 3 километры и с 5 по 6 километры, проезд здесь возможен на технике повышенной проходимости. Населенные пункты от дождевого паводка не пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На территории Ивановского сельсовета Зейского района был введен режим функционирования повышенной готовности. На случай ухудшения паводковой обстановки подготовлен к развертыванию пункт временного размещения населения на базе школы-интерната села Овсянка вместимостью до 40 человек.

С 22 июня контроль за развитием ситуации на месте осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области, помощь населению оказывают спасатели Амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ, всего 16 человек и пять единиц техники. Спасатели доставляют хлеб и предметы первой необходимости через перемытые участки дороги на технике высокой проходимости, проводят мониторинг гидрологической обстановки. Работу на месте продолжают рабочая группа администрации Ивановского сельского поселения, пожарные отдельного пожарного поста села Овсянка, сотрудники ГИБДД.

Мониторинг гидрологической обстановки продолжается.