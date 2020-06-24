В Благовещенске на улице Калинина устанавливают дождеприемники ливневой канализации

23 июня в Благовещенске дорожные рабочие и специалисты подрядной организации приступили к проведению мероприятий по установке дождеприемников ливневой канализации на участке ремонтируемой улицы Калинина от Тенистой до Ломоносова.

Комплексный ремонт одной из главных магистралей Благовещенска проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

На днях подрядчик осуществил устройство верхнего – финишного слоя дорожного покрытия щебеночно-мастичным асфальтобетоном, такое покрытие применяется на участках автодорог с интенсивным движением транспорта. Покрытие способно выдерживать большие весовые нагрузки и имеет высокие эксплуатационные характеристики.

На участке улицы Калинина от Пролетарской до Забурхановской ливневая канализация обустроена практически с нуля, этот участок дороги в период интенсивных дождей всегда приносил много проблем автомобилистам и коммунальщикам.

Фото: mintrans.amurobl.ru