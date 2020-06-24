В Приамурье гнезда аистов были повалены вместе с деревьями и выводком (фото)

Фото: instagram.com/anton_160386

Эколог Антон Сасин в Инстаграме сообщил о происшествиях в Амурской области. Гнезда аистов оказались повалены вместе с деревьями и выводком.

«При облетах аистиных гнезд на квадрокоптере обнаружил 3 аистиных семьи, пострадавших от сильного ветра. Два гнезда были повалены вместе с деревьями и выводком, есть погибшие птенцы, есть выжившие. Шансы на выживание у оставшихся птенцов есть, родители их могут выкормить и на земле, но если только их не обнаружат лисы с барсуками. В гнезде на опоре ЛЭП птенец вывалился, скорее всего, тоже из-за сильного ветра, погиб при падении. Все случаи обнаружены в Белогорском районе», – написал Сасин.

Он отметил, что в этом заключается минус гнездования аистов на деревьях и других высоких сооружениях. С одной стороны – недоступность для наземных хищников, с другой – можно упасть с этой высоты, самому или вместе с гнездом.