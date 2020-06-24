Ученые прогнозируют подтопления на территориях Амурской области

Ученые полагают, что в ближайшие дни в Амурской области возможны подтопления ряда территорий. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«В соответствии с расчетами ученых ВНИИ ГОЧС, в период с 22 по 29 июня продолжится воздействие устойчивого циклона, вследствие чего ожидается выпадение обильных дождевых осадков до 65 миллиметров и прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход рек на пойму в 6 районах Амурской области, в 5 районах Приморского края и в 11 районах Забайкальского края, граничащих с Амурской областью и Китайской Народной Республикой», – говорится в сообщении.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в связи с выпавшими осадками поднялась вода в реках на севере Амурской области. Повышение уровня воды в реке Правый Уркан в районе села Ивановка Зейского района привело к подтоплению дороги местного значения сообщением город Зея – село Ивановка.