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сегодня, 10:22 1

Ученые прогнозируют подтопления на территориях Амурской области

Ученые прогнозируют подтопления на территориях Амурской области
Фото: pixabay.com

Ученые полагают, что в ближайшие дни в Амурской области возможны подтопления ряда территорий. Об этом говорится в сообщении на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

«В соответствии с расчетами ученых ВНИИ ГОЧС, в период с 22 по 29 июня продолжится воздействие устойчивого циклона, вследствие чего ожидается выпадение обильных дождевых осадков до 65 миллиметров и прогнозируется нарушение условий жизнедеятельности, транспортного сообщения, подтопление пониженных участков местности и выход рек на пойму в 6 районах Амурской области, в 5 районах Приморского края и в 11 районах Забайкальского края, граничащих с Амурской областью и Китайской Народной Республикой», – говорится в сообщении.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в связи с выпавшими осадками поднялась вода в реках на севере Амурской области. Повышение уровня воды в реке Правый Уркан в районе села Ивановка Зейского района привело к подтоплению дороги местного значения сообщением город Зея – село Ивановка.

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#наводнение

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Комментарии
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  • Лесник28

    Лесник28
    21 минута назад

    И без ученых уже все понятно..

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