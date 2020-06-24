ИЦК: 40 % пациентов с коронавирусом в Амурской области выздоровели

На 23 июня в Амурской области 40 % людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 37 %. Регион находится на восьмом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.

Такую информацию 24 июня предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 83 %. На втором месте – Еврейская автономная область – выздоровели уже 82 % пациентов, на третьем – Республика Саха (Якутия), где коронавирус победили 68 % от общего числа заболевших.

Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 18 %, в Камчатском крае справились с заболеванием 33 %.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 21 503 случая заболевания коронавирусом, более половины (56 %) жителей выздоровели. Это шестой результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 65 %, наименьший – в Сибирском федеральном округе – 46 %.

Инфографика: ИЦК