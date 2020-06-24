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ИЦК: 40 % пациентов с коронавирусом в Амурской области выздоровели

ИЦК: 40 % пациентов с коронавирусом в Амурской области выздоровели
Фото: pixabay.com

На 23 июня в Амурской области 40 % людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 37 %. Регион находится на восьмом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.

Такую информацию 24 июня предоставил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 83 %. На втором месте – Еврейская автономная область – выздоровели уже 82 % пациентов, на третьем – Республика Саха (Якутия), где коронавирус победили 68 % от общего числа заболевших.

Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 18 %, в Камчатском крае справились с заболеванием 33 %.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 21 503 случая заболевания коронавирусом, более половины (56 %) жителей выздоровели. Это шестой результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 65 %, наименьший – в Сибирском федеральном округе – 46 %.

Инфографика: ИЦК

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • hkmg8787

    hkmg8787
    2 часа назад

    Чудо чудесное, сопельки прошли!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    так болеют безсимптомно

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    Одно из двух: либо мне надо переучиваться, или счетоводов из штаба по дезоинформации надо увольнять. 481 выздоровевших от 1444 больных составляет 33%.

  • копеечка

    копеечка
    1 час назад

    «Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

    Эксперт привел данные соцопросов, согласно которым 30% граждан скептически относятся к COVID-19.

    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/472647

    Я так понимаю что 30% в среднем по России. В тех регионах где скептиков меньше 30%, там и процент выздоровевших значительно выше 50%. Ну а в таких регионах как наш их значительно выше не только 30%, процент выздоровевших низкий. Остается ждать когда эти граждане переболеют.

  • Astoriya

    Astoriya
    1 час назад

    копеечка

    Одно из двух: либо мне надо переучиваться, или счетоводов из штаба по дезоинформации надо увольнять. 481 выздоровевших от 1444 больных составляет 33%.



    На сайте стопокороновирус выздоровевших 575 человек, я уже где-то писала что данные разные здесь и там, и мне вот непонятно кто врет и зачем.

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