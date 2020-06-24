Кафе Благовещенска снова уличили в том, что они принимают посетителей

В Амурской области продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания. Так, в период с 19 по 22 июня было осмотрено 48 предприятий торговли, общественного питания и оказания услуг. И в ряде случае выявили нарушения ограничений, установленных губернатором региона. В том числе со стороны кафе.

Установлено, что 19 июня в Благовещенске в кафе «Синьюй» осуществлялось обслуживание посетителей в зале. Предприниматель приглашена на составление протокола по статье 20.6.1.

Также в областном центре 20 июня в кафе бурятской кухни «Байкал» в зале ужинали посетители. Предприниматель приглашена на составление протокола по ст. 20.6.1, сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

В Белогорском районе несоблюдение режима ограничений по коронавирусу установлено на базе отдыха «Оазис» в селе Васильевка: отсутствуют маски у посетителей и работника, нет дезинфицирующих средств и кожных антисептиков, отсутствует график уборки, нет термометра и журнала «входного контроля». По данному факту будут составлены протоколы по статье 20.6.1, а также за незаконное осуществление предпринимательской деятельности.

В селе Поярково Михайловского района нарушения выявили в трех магазинах: «Меридиан», «Арарат-2» и «Визит». Во всех случаях не был организован «входной фильтр» (контроль температуры тела сотрудников не осуществляется, журнал не предоставлен), также не организовали в течение дня осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.

О том, что в Благовещенске кафе продолжают принимать посетителей вопреки запрету, Амур.инфо ранее сообщало 16 июня.

Фото: 28.rospotrebnadzor.ru