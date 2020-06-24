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В Шимановске пламя охватило большое количество пиломатериалов (фото, видео)

В Шимановске пламя охватило большое количество пиломатериалов (фото, видео)
Фото: 28.mchs.gov.ru (с места события)

24 июня в 05:05 поступило сообщение о возгорании пиломатериалов на открытой территории частной лесопилки в Шимановске. На место выдвинулись пожарные. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, на это повлияли большая площадь горения, сильная пожарная нагрузка – на складе хранились легковоспламенямые вещи.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем пиломатериалов на открытой территории на площади около 1 600 квадратных метров. В 07:42 огнеборцы локализовали горение. Всего в тушении задействовано 62 человека и 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия #Шимановск

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