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Завершены работы по исследованию останков людей, найденных в Благовещенске

Завершены работы по исследованию останков людей, найденных в Благовещенске
Фото: instagram.com/csnamur

Сотрудники центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области при участии волонтеров Благовещенского педуниверситета завершили работы по исследованию останков людей, обнаруженных в 2018 году на одном из садовых участков Благовещенска. Информация об этом появилась в Инстаграме Центра.

Отмечается, что в результате исследования были обнаружены останки 153 человек. Детальная их идентификация оказалась крайне сложной из-за разрозненного расположения в земле. В редких случаях удалось восстановить анатомический порядок расположения останков и принадлежность тому или иному индивиду. Именно поэтому учет был выполнен по обнаруженным черепам.

Большая часть черепов имеет пулевые входные (диаметром 7,7 миллиметра) и выходные отверстия в различных отделах (наиболее часто встречаемые вариации – затылок, лобная кость, височная кость). Черепа нескольких людей не имели пулевых отверстий, но при этом имелись следы от пуль в позвоночнике.

Первичный анализ останков позволяет установить примерный возраст этих людей – от 25 до 70 лет. Большая часть – мужского пола, единицы – женского. Отмечается хорошая сохранность костей. Лишь нижний пласт костей средней степени сохранности – происходит разрушение эпифизов в результате активного взаимодействия с грунтовыми водами. Кости сильно насыщены водой.

В ходе работ было обнаружено 308 компактно расположенных гильз от револьвера системы Наган калибра 7,62 миллиметра, десяток из которых представляет собой нестрелянные патроны. Некоторые гильзы имеют маркировку «Т.П.З.» (Тульский патронный завод) и год выпуска (1931-1932). Вместе с телами погибших залегали их личные вещи. Найдены три эмалированные кружки с маркировкой «Л.М.З» (Лысьвенский металлургический завод, данный вид маркировки утвержден 15 февраля 1937 года), также обнаружены две деревянные ложки, большое количество пуговиц (деревянные, пластиковые, металлические), металлические пряжки, нательный крестик.

Было обнаружено большое количество разной обуви: сапоги и ботинки кожаные, галоши резиновые, валенки. На подошве одного из сапог нанесен штамп «Красный треугольник» с аббревиатурой «НКТП» (Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР). «Красный треугольник» – одно из старейших российских промышленных предприятий города Санкт-Петербурга, специализирующееся на производстве резиновой продукции, созданное в 1860 году.

По обнаруженным косвенным признакам (кружка с маркировкой, элементы обуви с маркировкой) можно сделать вывод, что выявленные останки относятся к периоду не ранее 1937 года. По всей видимости, принадлежат людям, расстрелянным из огнестрельного оружия (наган) в месте погребения, о чем свидетельствуют характерные следы от пуль в черепах, пули, застрявшие в позвоночных костях, гильзы, обнаруженные массово в одном участке раскопа. Более широкие выводы на данном этапе исследования затруднены. «(…) сказать, были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления, крайне сложно», – отмечает Центр.

В настоящее время все материалы исследований переданы администрации Благовещенска.

Впервые о том, что в Приамурье на одном из садовых участков были обнаружены множество человеческих останков, стало известно в октябре 2018 года. Тогда же появилась версия, что останки могли принадлежать жертвам массовых расстрелов. В ноябре 2019 года сообщалось, что останки решено извлечь и перезахоронить.

Просмотров всего: 1799

#жизнь

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад



    были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления, крайне сложно



    Ну да, крайне сложно.

    Что это за моральные преступления за которые расстреливали?

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    А так да, работа проведена хорошо.

    Много сделано и многое стало ясно.

  • full

    full
    2 часа назад

    Массовые расстрелы револьвером?

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    И, ведь это небольшой процент от расстрелянных при репрессиях 30-х годов в Благовещенске. Сколько еще предстоит найти по Нагорной при строительстве капитальных домов.

  • hkmg8787

    hkmg8787
    2 часа назад

    Горячий и с дырками в черепах Привет от отца народов.

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Закопайте кости этих контриков на свалке

  • hkmg8787

    hkmg8787
    1 час назад

    Эхх, Адольф, очень жаль, что год твего рождения не 1900-1915, а то какие-то мужики в количестве трех штук (да не выпить собрались), впаяли бы тебе без суда и следствия по доносу соседа за то что ты на его бабу не так посмотрел, лет этак 10 для начала, а в Магадане добавили до 25, а потом и затылок продырявили нафиг. Во - сюжет! Жаль, жаль, что не 1900-1915 год.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    Adolf

    Закопайте кости этих контриков на свалке



    А если там твои предки? А ты их на свалку?

    У моего деда фронтовика Кудрина Григория Гавриловича, в 37 году старшие братья исчезли.

    Вина их была только в том, что отец их был священник.

    Из семьи 16 человек в живых остался только дед и его сестра военврач Кудрина Мария Гавриловна.

    Всю войну прошли.

  • retired21

    retired21
    1 час назад

    в архивах скорее всего и люди и место это прописаны,и протоколы с подписями исполнителей

  • headache

    headache
    1 час назад

    retired21в архивах скорее всего и люди и место это прописаны,и протоколы с подписями исполнителей


    1000%. Но мы этого не узнаем потому что обстановка в стране идет к тому же. Беспредел власти и полицайский беспредел

  • full

    full
    47 минут назад

    hkmg8787

    Эхх, Адольф, очень жаль, что год твего рождения не 1900-1915, а то какие-то мужики в количестве трех штук (да не выпить собрались), впаяли бы тебе без суда и следствия по доносу соседа за то что ты на его бабу не так посмотрел, лет этак 10 для начала, а в Магадане добавили до 25, а потом и затылок продырявили нафиг. Во - сюжет! Жаль, жаль, что не 1900-1915 год.



    Мужики в количестве 3 выносили приговоры по уже расследованным делам, а не паяли без суда и следствия.

  • hkmg8787

    hkmg8787
    33 минуты назад

    Ну ну, свежо предание..., Варлам Шаламов тебе в помощь с Колымскими рассказами, ну и Саня Солженицын не даст соврать.

  • Лаконика

    Лаконика
    29 минут назад

    full

    Массовые расстрелы револьвером?



    Так напалм весь у вас

  • hkmg8787

    hkmg8787
    27 минут назад

    Ну и так ознакомься, как эти тройки дебилов с образованием 3 класса церковно-приходской школы на троих, "расследовали" дела и что это были за "ДЕЛА". В 37-39 году, каждая область запрашивала лимит на отстрел врагов народа, Сталин, Хрущев, Маленков и остальные гномы этот лимит давали. И миллионы жизней улетали в трубу по всякой уйне. А такие как ты сечас пукаете - Сталина бы. (я не запутинец, против него)

  • full

    full
    19 минут назад

    hkmg8787

    Ну ну, свежо предание..., Варлам Шаламов тебе в помощь с Колымскими рассказами, ну и Саня Солженицын не даст соврать.



    Нашел авторитетов.

  • full

    full
    17 минут назад

    hkmg8787

    Ну и так ознакомься, как эти тройки дебилов с образованием 3 класса церковно-приходской школы на троих, "расследовали" дела и что это были за "ДЕЛА". В 37-39 году, каждая область запрашивала лимит на отстрел врагов народа, Сталин, Хрущев, Маленков и остальные гномы этот лимит давали. И миллионы жизней улетали в трубу по всякой уйне. А такие как ты сечас пукаете - Сталина бы. (я не запутинец, против него)



    Еще раз - тройки не расследовали, они выносили приговоры. Расследовали те, кому полагалось - следователи. Представители прокуратуры с тремя классами образования? Нюню. Читайте больше Шаламовых и Солженицыных, очень познавательная туфта.

  • Страж_цитадели

    Страж_цитадели
    12 минут назад

    hkmg8787

    Ну ну, свежо предание..., Варлам Шаламов тебе в помощь с Колымскими рассказами, ну и Саня Солженицын не даст соврать.



    Капец у тебя в голове насрано. Варлам Шаламов, Солженицын... ты в курсе что это в все художественные произведения и в них все выдумано, об этом сам Солж писал. А Шаламов был троцкист, за что и был осужден и ненавидел советскую власть.

    Если уж понтуешься тут почитай Земскова, у него все справки НКВД приведены, сколько расстреляли и за что. И удивись, что количество расстрелянных и репрессированных было сильно меньше чем нам рассказывали в 90е.

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