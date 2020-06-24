Завершены работы по исследованию останков людей, найденных в Благовещенске

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Сотрудники центра по сохранению историко-культурного наследия Амурской области при участии волонтеров Благовещенского педуниверситета завершили работы по исследованию останков людей, обнаруженных в 2018 году на одном из садовых участков Благовещенска. Информация об этом появилась в Инстаграме Центра.

Отмечается, что в результате исследования были обнаружены останки 153 человек. Детальная их идентификация оказалась крайне сложной из-за разрозненного расположения в земле. В редких случаях удалось восстановить анатомический порядок расположения останков и принадлежность тому или иному индивиду. Именно поэтому учет был выполнен по обнаруженным черепам.

Большая часть черепов имеет пулевые входные (диаметром 7,7 миллиметра) и выходные отверстия в различных отделах (наиболее часто встречаемые вариации – затылок, лобная кость, височная кость). Черепа нескольких людей не имели пулевых отверстий, но при этом имелись следы от пуль в позвоночнике.

Первичный анализ останков позволяет установить примерный возраст этих людей – от 25 до 70 лет. Большая часть – мужского пола, единицы – женского. Отмечается хорошая сохранность костей. Лишь нижний пласт костей средней степени сохранности – происходит разрушение эпифизов в результате активного взаимодействия с грунтовыми водами. Кости сильно насыщены водой.

В ходе работ было обнаружено 308 компактно расположенных гильз от револьвера системы Наган калибра 7,62 миллиметра, десяток из которых представляет собой нестрелянные патроны. Некоторые гильзы имеют маркировку «Т.П.З.» (Тульский патронный завод) и год выпуска (1931-1932). Вместе с телами погибших залегали их личные вещи. Найдены три эмалированные кружки с маркировкой «Л.М.З» (Лысьвенский металлургический завод, данный вид маркировки утвержден 15 февраля 1937 года), также обнаружены две деревянные ложки, большое количество пуговиц (деревянные, пластиковые, металлические), металлические пряжки, нательный крестик.

Было обнаружено большое количество разной обуви: сапоги и ботинки кожаные, галоши резиновые, валенки. На подошве одного из сапог нанесен штамп «Красный треугольник» с аббревиатурой «НКТП» (Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР). «Красный треугольник» – одно из старейших российских промышленных предприятий города Санкт-Петербурга, специализирующееся на производстве резиновой продукции, созданное в 1860 году.

По обнаруженным косвенным признакам (кружка с маркировкой, элементы обуви с маркировкой) можно сделать вывод, что выявленные останки относятся к периоду не ранее 1937 года. По всей видимости, принадлежат людям, расстрелянным из огнестрельного оружия (наган) в месте погребения, о чем свидетельствуют характерные следы от пуль в черепах, пули, застрявшие в позвоночных костях, гильзы, обнаруженные массово в одном участке раскопа. Более широкие выводы на данном этапе исследования затруднены. «(…) сказать, были ли это репрессированные или осужденные за иные, в том числе уголовные и морально-бытовые преступления, крайне сложно», – отмечает Центр.

В настоящее время все материалы исследований переданы администрации Благовещенска.

Впервые о том, что в Приамурье на одном из садовых участков были обнаружены множество человеческих останков, стало известно в октябре 2018 года. Тогда же появилась версия, что останки могли принадлежать жертвам массовых расстрелов. В ноябре 2019 года сообщалось, что останки решено извлечь и перезахоронить.