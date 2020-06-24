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Выбор читателей за 23 июня

Выбор читателей за 23 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 23 июня.

В амурском Роспотребнадзоре сообщили еще об одном летальном исходе от COVID-19

В Амурской области на 23 июня зарегистрировано 9 летальных случаев от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Главный санитарный врач области Ольга Курганова на очередном заседании оперштаба проинформировала о текущей обстановке в регионе.

Плюс 45: Количество случаев COVID-19 в Приамурье приближается к отметке в 1,5 тысячи

В Амурской области лабораторно подтверждено 45 новых случаев новой коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом выявлено 1 444 случая COVID-19.

В Амурской области выросло количество смертей от COVID-19

В Амурской области увеличилось число смертей от новой коронавирусной инфекции. На 23 июня в регионе зарегистрировано 8 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает областное правительство.

В Приамурье закрыт подъезд к селу Ивановка

В связи с поднятием уровня воды в реке Уркан, отдел ГИБДД МО МВД России «Зейский» принял решение о закрытии подъезда к селу Ивановка Зейского района. Информация об этом появилась в Инстаграме издания «Зейский вестник».

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#Обзор #интернет #СМИ

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