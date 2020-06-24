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Глава государства предложил продлить выплаты соцработникам из-за пандемии

Глава государства предложил продлить выплаты соцработникам из-за пандемии
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин предложил продлить выплаты социальным работникам в связи с пандемией коронавируса до 15 сентября. Об этом он сообщил в ходе обращения к россиянам.

Как отметил глава государства, борьба с эпидемией продолжается, а вместе с ней и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи.

«Поэтому принято решение продлить все эти выплаты на июль и август. При этом особо подчеркну: стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождают от налогов, но и будут учитываться при учете отпускных. Такое решение уже принято», – цитирует Путина RT.

По его словам, допвыплаты предусмотрены и для сотрудников соцучреждений, детских интернатов, домов престарелых, педагогов, психологов, медперсонала.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их на два месяца, то есть до 15 сентября», – заявил он.

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#коронавирус #российская власть

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