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Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 миллионов рублей

Путин предложил распространить льготную ипотеку на жилье до 6 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку под 6,5 % на новое жилье стоимостью не до трех, а до шести миллионов рублей. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении.

Он уточнил, что в крупных городах, например, Москве и Петербурге, эта планка будет повышена до 12 миллионов.

«Мы запустили специальную программу льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое жилье с помощью кредита по ставке 6,5 %. Свыше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Сейчас нужно обязательно расширить возможности для выбора комфортного, современного жилья, и в этой связи предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до 3 миллионов рублей, как прежде, а до 6 миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях – Московской, Санкт-Петербургской – до 12 миллионов рублей. Здесь цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России, думаю, это будет востребованной мерой поддержки», – цитирует Путина «Интерфакс».

С середины апреля в РФ запущена программа льготной ипотеки под 6,5 % годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 миллионов рублей в столичном регионе, Петербурге и Ленинградской области, 3 миллиона рублей – в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос – 20 %, кредит оформляется на срок до 20 лет.

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#российская власть

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