Барды Благовещенска дарят «победный» концерт

В Благовещенске пандемия коронавируса не позволила провести два последних концерта популярному бардовскому проекту «Живая струна». Но исполнители гитарной песни решили не отменять «победный» концерт и свели его дистанционно.

В концерте приняли участие семь исполнителей. Руководитель проекта Александр Бобошко исполнил свои авторские песни. К примеру, литературно-музыкальная композиция «Концерт по заявкам радиослушателя» автобиографическая. Она написана по воспоминаниям: однажды по Всесоюзному радио в программе «Концерт по заявкам» прозвучала песня Марка Бернеса - для отца Александра Семеновича, Семена Ивановича Бобошко.

«Это была песня "Темная ночь" из картины "Два бойца". Мой отец был фронтовик 1919 года рождения, он был призван в армию военкоматом города Прилуки Черниговской области в сентябре 1939 года. Служил связистом в 50-й стрелковой дивизии 13-й армии. Участвовал в финской войне и в Северной Буковине. 22 июня 1941 года находился на территории Западной Белоруссии, - рассказал Александр Бобошко. - Вступил в войну с немецким фашизмом с первых дней нападения гитлеровских войск.

10 июля 50-я дивизия попала в окружение под Вязьмой. Как и сотни тысяч других красноармейцев в этот момент - вообще, за первые три месяца фашистской агрессии против СССР было взято в плен 3,5 миллиона советских воинов - отец оказался в плену в концентрационном лагере города Борисова. Бежал. Участвовал в партизанском движении.

Весной 1943 года снова попал в плен, увезён во Францию под город Шербур. В июне 1944 года освобождён американскими войсками 2-го фронта.

В мае 1945 года вывезен в Одессу. Потом подготовка под Уфой к участию в советско-японской войне. Дивизия была в пути под Иркутском, когда война закончилась. В составе армейского батальона Семен Иванович Бобошко прибыл в Райчихинск помогать стране "давать угля". В 1946 году демобилизован. Собирался вернуться к родителям на Украину, но завёл семью в Райчихинске, так тут и остался. Работал бригадиром наладчиков экскаваторов в ремонтно-механической мастерской "Северо-Восточного разреза".

Имел дипломы и награды Всесоюзного Общества рационализаторов. Всю жизнь мучился от фронтовых ран. Скончался в возрасте 69 лет».

Также в записи концерта приняли участие еще семь исполнителей «Живой струны». Алексей Мишанин исполнил «Бери шинель», Александр Тонких - «Вращаем Землю», Елены Пронченко - песню Булата Окуджавы «До свидания, мальчики», Сергей Феоктистов исполнил «Смуглянку», а Федор Новоселов исполнил «Молитву».