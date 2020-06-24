В Приамурье голосование по Конституции отследят 2800 наблюдателей

1 июля в России пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. С учетом эпидемиологической обстановки, а также для обеспечения удобства граждан предусмотрена возможность проголосовать до дня голосования – с 25 по 30 июня.

Чтобы проголосовать на любом удобном участке, заявления можно было подать до 21 июня в выбранной участковой, территориальной избирательной комиссии, через портал госуслуг. или в МФЦ.

Кроме того, предусмотрена возможность голосования на дому, которое будет также проводиться с 25 июня по 1 июля. Для записи необходимо обратиться в участковую комиссию и обсудить со специалистами, в какое время будет удобно проголосовать. Подать заявку на голосование из дома можно до 17.00 1 июля.

«Наша задача – дать возможность всем реализовать свое право. С 25 июня составляются списки на участках. Проголосовать можно, не выходя из своей квартиры. В день голосования домой придут члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Голосование будет проведено бесконтактным способом. С нами на связи будет Роспотребнадзор и другие специалисты. Наш ситуационный комитет будет готов отработать все возможные ситуации», - рассказала председатель рабочей группы Общественной палаты Амурской области по подготовке и проведению общероссийского голосования Жаккелина Орлова.

С 25 июня в Приамурье начнет работу ситуационный центр, где в режиме реального времени будут отслеживаться ход голосования, возникающие в процессе его проведения проблемы, которым будет даваться надлежащая оценка и предприниматься необходимые меры общественного реагирования, включая выезд мобильных групп для решения наиболее сложных проблем.

«У нас накоплен большой опыт работы по наблюдению за голосованием в день выборов, и его можно применить в ходе общероссийского голосования. Всех, кто пожелал стать в этот день наблюдателями от партии «Единая Россия», мы внесли в общий список, и сегодня все кандидатуры направили на рассмотрение членов рабочей группы. В ближайшее время пройдет их распределение между участками для голосования», - отметил секретарь Амурского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Логинов, эта организация выставляет больше всего наблюдателей.

Более 200 общественных наблюдателей согласовано Федерацией профсоюзов Амурской области.

Обучение общественных наблюдателей ведет Общественная палата, с ней различные организации заключили соглашения. Инструктаж длится около часа. После него наблюдатель должен знать, как проводится голосование или например, где на участке находится санитайзер для обработки рук.

В общей сложности, для работы на территории Амурской области уже заявились 2 800 наблюдателей. Общественным наблюдателем может стать любой человек, за исключением ряда особых ситуаций например, состояния на госслужбе и других. Как подать заявку, можно узнать на сайте общественныйнаблюдатель.рф.

«Помимо наблюдения за ходом голосования на обозначенном участке, общественные наблюдатели смогут в день голосования фиксировать все, по их мнению, нарушения, прикреплять фотографии и отправлять на сайт общественныйнаблюдатель.рф. Карта будет интерактивной, все сообщения будут оперативно проверяться. Любой пользователь сайта сможет в режиме реального времени заглянуть в любой регион страны. Мы ждем наблюдателей, чтобы голосование проходило максимально открыто и после него не возникло вопросов», - подытожила региональный координатор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» в Амурской области Светлана Тюкалова.

Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ проводится на всей территории страны и за ее пределами. Оно назначено на 1 июля 2020 года. Посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Также, голосование будет проводиться и в предшествующие дни — с 25 по 30 июня. Подробная информация опубликована на сайте (конституция2020.рф).