Благовещенцы решат, какие дворы будут благоустроены в будущем году

В Благовещенске проведут «Народное голосование». Его приурочат к голосованию по поправкам в Конституцию России. Поучаствовать в нем смогут все желающие.

Горожанам предложат выбрать территории для благоустройства и ремонта. Предварительный список мест, которые предлагается обновить, сформирован с помощью депутатов Благовещенской городской Думы. В нем около 50 объектов.

«Благодаря депутатам были собраны пожелания жителей, проживающих в их округах. Сформирован перечень объектов, которые предлагается отремонтировать. Это и благоустройство конкретных дворовых территорий, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, установка спортивных и детских площадок, малых архитектурных форм, ограждение площадок, устройство водоотведения и освещения», – сообщил первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, во время «Народного голосования» жителям предложат бланки с перечнем мест, расположенных в их районе. Выбрать можно будет несколько понравившихся вариантов либо вписать свой. Территории, которые получат наибольшую поддержку горожан, будут благоустроены за счет средств регионального бюджета. Основные работы на участках, выбранных благовещенцами, пройдут в следующем году. Подготовить аукционную документацию и провести конкурсные процедуры планируется уже в этом году.

Отмечается, что территории, победившие в «Народном голосовании», будут благоустроены в дополнение к тем, которые приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию России проводится во всех регионах страны и за ее пределами. Голосование назначено на 1 июля 2020 года. Посетить избирательный участок можно с 08:00 до 20:00. Также голосование будет проводиться и в предшествующие дни – с 25 по 30 июня. Подробная информация опубликована на сайте конституция2020.рф.