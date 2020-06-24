Гороскоп 24 июня: Козерогам нужно избегать стрессов, а Водолеи почувствуют дискомфорт

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. В этот день Вы сможете поделиться с окружающими полезной информацией, завести ценные связи и поближе узнать людей. Возможно, Вам на пути встретятся люди, которым Вы не поможете, затем пожалев об этом.

Телец. Хороший день во всех отношениях. На работе много новых дел, которые Вам по душе. Ваша активность и деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Звезды предупреждают о вероятном влиянии со стороны, которое негативно скажется на делах или личной жизни. Скорее всего успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, а коммерческие сделки не принесут значительной прибыли.

Близнецы. День крайне неблагоприятный. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Не переоценивайте свои возможности – проявите больше практичности и реализма, иначе Вам не миновать поражения. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с малознакомыми или непроверенными людьми, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

Рак. День пробуждения и преобразования. Возрастет интуиция, личное обаяние. День особенно благоприятен для представителей творческих профессий. В первую половину дня Раки будут пользоваться успехом у противоположного пола и притягивать к себе удачу. Во второй половине дня неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения с друзьями. Рекомендуется сдержанность в эмоциях и словах. День накопления знаний, начала нового круга развития. Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха.

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Лев. День благоприятный для активного отдыха. О работе не может быть и речи. Проведите этот день в кругу семьи. Вторая половина дня может омрачиться мелкими ссорами по причине вашей раздражительности и резкого тона в общении с близкими. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих Вам расслабиться. Сегодня одним из выигрышных качеств для Львов станет гибкость.

Дева. Избежать ссоры с партнером Вам поможет холодный ум и способность своевременно остановиться, не затевать пустые разговоры, которые закончатся взаимным раздражением и для Вас, и для любимого человека. Если в этот день Вы решитесь на официальное предложение избраннику, то никогда об этом не пожалеете.

Весы. Этот день благоприятен для активной деятельности. Повышается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Этот день символизирует самооценку и объективное видение мира. Благоприятен спокойный отдых или занятия повседневными бытовыми делами.

Скорпион. Не используйте людей в своих целях, даже если возникнет соблазн сделать это, откажитесь в пользу честности. Не исключено, что именно сегодня в делах неожиданно возникнут проблемы и Вам потребуется материальная помощь друзей. Не стесняйтесь обратиться к ним, несмотря на гордость и принцип не брать в долг.

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Стрелец. Порадуйте себя каким-нибудь вкусным десертом, сладкое поднимет Вам настроение и избавит от депрессивных мыслей! День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость.

Козерог. В этот день желательно избегать стрессов, займитесь делом, которое регулярно поднимает Вам настроение. Некоторые представители этого знака не останутся равнодушными к просьбам о помощи, особенно, если они исходят от лиц противоположного пола.

Водолей. Если Вы сегодня почувствуете какой-то дискомфорт или сил внезапно станет меньше, знайте, так организм требует положенный ему отдых! Хорошее настроение подарит Водолеям крылья. Хорошее утро, быстротечный рабочий день и спокойный вечер – вот прогноз для Водолеев на сегодня.

Рыбы. День благоприятен для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Во второй половине дня Вас ожидает некоторый упадок сил. А вот обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу. Противоречивый день.

Астролог: Вальдемар Небоходцев