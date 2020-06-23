Президент предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Фото: скриншот сайта

Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили свыше 270,2 миллиарда рублей. Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. На выплаты по пять тысяч рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет перечислили 62,7 миллиарда рублей.

В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.