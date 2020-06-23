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23 июня 2020, 23:51 0

Президент предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет

Президент предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет
Фото: скриншот сайта

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет. Такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей, передает РИА Новости.

Ранее родители, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, получили свыше 270,2 миллиарда рублей. Еще 207,5 миллиарда направили семьям с детьми от 3 до 16 лет. На выплаты по пять тысяч рублей в течение апреля-июня родителям детей в возрасте до 3 лет перечислили 62,7 миллиарда рублей.

В Минтруде напомнили, что выплаты на детей до 3 лет и выплаты на детей от 3 до 16 лет можно оформить дистанционно через портал Госуслуг. Они не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

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#дети #российская власть

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