Владимир Путин предложил ввести налог для богатых

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Президент РФ Владимир Путин предложил с января 2021 года отказаться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц и повысить ставку с 13 % до 15 % для тех, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Он сказал это в телеобращении к россиянам.

Путин уточнил, что повышенная ставка будет применяться только с объема, превышающего 5 миллионов рублей в год. Тратить собираемые за счет этого налога средства он предложил исключительно на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями и на высокотехнологичные операции.

При этом все действующие программы помощи таким детям должны быть сохранены, подчеркнул президент. 60 миллиардов рублей в год, которые государство может собирать за счет повышения ставки налога на богатых, «пойдут плюсом» к средствам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь.

Ключевым принципом для распределения этих денег он назвал прозрачность принятия решения, пишет «Интерфакс». По предложению Путина, принимать такие решения должны только врачи, общественные деятели, благотворители, которые многолетним трудом заработали безупречную репутацию и непререкаемый авторитет.