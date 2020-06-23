Благовещенец чудом не пострадал от упавших на него с высоты кирпичей (видео)
В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео опасного происшествия в Благовещенске. Мужчина чудом не пострадал от кирпичей, которые упали на него с высоты.
Происшествие случилось 23 июня по адресу: Игнатьевское шоссе, 12/6, рассказал агентству старший этого дома. Горожанин пояснил, что дети восьми лет скинули кирпичи с общего балкона и чуть не попали в человека. «Вызвали участкового. Участковый приехал, детей нашел. Беседы с ними проводит», – сообщил собеседник.
Агентство уточняет информацию в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
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