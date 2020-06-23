В Благовещенске прокуратура защищает права собственников проблемной многоэтажки
В Благовещенске прокуратура в судебном порядке защищает жилищные права собственников многоэтажного дома, который расположен по адресу: улица Зейская, 295. Данный дом является проблемным и не раз становился героем публикаций на сайте Амур.инфо. В частности, в июне 2019 года сообщалось об обрушении с дома кирпичей.
Так, прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области провела проверку исполнения законодательства при строительстве и эксплуатации дома № 295 на улице Зейской.
Ранее прокуратура выявила в действиях администрации Благовещенска нарушения, связанные с непроведением осмотра дома. Неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества дома было установлено в действиях управляющей организации.
По данным фактам прокурор Благовещенска внес представления, которые удовлетворены. После проверки прокуратуры многоквартирный дом обследован и включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада».
Вместе с тем в настоящее время НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» не принял необходимых мер к проведению капремонта.
Прокурор Благовещенска в защиту жилищных прав собственников многоквартирного дома направил в суд исковое заявление, потребовав обязать НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» организовать проведение капремонта.
Рассмотрение искового заявления и устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры, сообщает сайт prokamur.ru.
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