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В Благовещенске прокуратура защищает права собственников проблемной многоэтажки

В Благовещенске прокуратура защищает права собственников проблемной многоэтажки
Фото: fkramur.ru

В Благовещенске прокуратура в судебном порядке защищает жилищные права собственников многоэтажного дома, который расположен по адресу: улица Зейская, 295. Данный дом является проблемным и не раз становился героем публикаций на сайте Амур.инфо. В частности, в июне 2019 года сообщалось об обрушении с дома кирпичей.

Так, прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области провела проверку исполнения законодательства при строительстве и эксплуатации дома № 295 на улице Зейской.

Ранее прокуратура выявила в действиях администрации Благовещенска нарушения, связанные с непроведением осмотра дома. Неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества дома было установлено в действиях управляющей организации.

По данным фактам прокурор Благовещенска внес представления, которые удовлетворены. После проверки прокуратуры многоквартирный дом обследован и включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада».

Вместе с тем в настоящее время НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» не принял необходимых мер к проведению капремонта.

Прокурор Благовещенска в защиту жилищных прав собственников многоквартирного дома направил в суд исковое заявление, потребовав обязать НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» организовать проведение капремонта.

Рассмотрение искового заявления и устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры, сообщает сайт prokamur.ru.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Удивительно, что для фонда "нет проблем в фасаде" дома. Думаю, они очевидны. Или вопрос в каких-то сроках?

  • Gallardo

    Gallardo
    1 час назад

    Почему фонд кап ремонта должен ремонтировать? Строительная компания сотворила сей шедевр. Обязать её привести дом в надлежащее состояние. Ладно бы дому было 50 лет, другой вопрос

  • Paster

    Paster
    57 минут назад

    Gallardo

    Почему фонд кап ремонта должен ремонтировать? Строительная компания сотворила сей шедевр. Обязать её привести дом в надлежащее состояние. Ладно бы дому было 50 лет, другой вопрос



    Этой строительной компании уже давно нет.

  • холостяк

    холостяк
    56 минут назад

    Ну наверное, гарантированный срок закончился? Я не знаю, когда срок закончился. Но по идеи кто строил тот и несет ответственность…. Хотя наверное, жильцы уже платят за кап ремонт. Людям наверное все равно, кто будет кто будет ремонтировать, лишь бы безопасно было!

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