В Благовещенске прокуратура защищает права собственников проблемной многоэтажки

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Так, прокуратура Благовещенска по поручению прокуратуры Амурской области провела проверку исполнения законодательства при строительстве и эксплуатации дома № 295 на улице Зейской.

Ранее прокуратура выявила в действиях администрации Благовещенска нарушения, связанные с непроведением осмотра дома. Неисполнение обязанностей по содержанию общего имущества дома было установлено в действиях управляющей организации.

По данным фактам прокурор Благовещенска внес представления, которые удовлетворены. После проверки прокуратуры многоквартирный дом обследован и включен в региональную программу по капитальному ремонту общего имущества по виду работ «ремонт фасада».

Вместе с тем в настоящее время НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» не принял необходимых мер к проведению капремонта.

Прокурор Благовещенска в защиту жилищных прав собственников многоквартирного дома направил в суд исковое заявление, потребовав обязать НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области» организовать проведение капремонта.

Рассмотрение искового заявления и устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры, сообщает сайт prokamur.ru.