Главу Белогорска будут выбирать 13 сентября

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В Белогорске 23 июня состоялось внеочередное заседание Белогорского горсовета. Единственным вопросом повестки стал о назначении выборов главы населенного пункта. Депутаты назначили выборы на 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, решение приняли единогласно. В срок до 26 июня о назначении выборов будет уведомлена избирательная комиссия. Решение депутатов горсовета опубликовано в № 28 «Белогорского вестника» от 23 июня.

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#Белогорск #выборы

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Александр Авдеев