Владимир Путин выступит с телеобращением 23 июня

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Президент РФ Владимир Путин 23 июня выступит с обращением к россиянам. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России», – уточнил он.

Как пишет РИА Новости, по словам Пескова, глава государства планирует рассказать о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса, перспективах, а также о положении дел в экономике и «о нас с вами в целом».