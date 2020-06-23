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сегодня, 19:06 3

Владимир Путин выступит с телеобращением 23 июня

Владимир Путин выступит с телеобращением 23 июня
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 23 июня выступит с обращением к россиянам. Об этом журналистам сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Ориентировочно в 15:00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России», – уточнил он.

Как пишет РИА Новости, по словам Пескова, глава государства планирует рассказать о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса, перспективах, а также о положении дел в экономике и «о нас с вами в целом».

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#коронавирус #российская власть

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    23 минуты назад

    Нахер нужно скажем дружно.

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    13 минут назад

    Устал, уходит?

  • простотакзашел

    простотакзашел
    10 минут назад

    Вообще не интересно что он там скажет.

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