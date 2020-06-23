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сегодня, 19:01 0

В Благовещенске на ночь полностью перекроют движение по части улицы Воронкова

В Благовещенске на ночь полностью перекроют движение по части улицы Воронкова
Фото: admblag.ru

В Благовещенске в связи с ремонтными работами на ночь полностью перекроют движение по части улицы Воронкова. Речь об участке между улицами Студенческой и Василенко – он будет недоступен для транспорта с 22:00 23 июня до 06:00 24 июня.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, рабочие будут укладывать трубы ливневой канализации. Мэрия просит водителей временно выбирать альтернативные маршруты.

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#транспорт

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