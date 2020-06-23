Василий Орлов: когда проектирует и строит объект одна организация - это эффективно

Изменения в федеральном законодательстве в сфере капитального строительства рассмотрели на заседании правительства Амурской области. О новшествах доложил заместитель председателя Павел Матюхин.

«Необходимо сделать процесс строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов бюджетной сферы более эффективным и результативным. Как вы знаете, классический способ закупки на выполнение подрядных работ в бюджетном строительстве предусматривает закупку по подготовке проектной документации, прохождению госэкспертизы, проведению торгов на выбор подрядчика. Федеральное законодательство было дополнено еще двумя способам закупок в градостроительной сфере, при которых предметом одного контракта может быть одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов», — пояснил Павел Матюхин.

Порядок и основания заключения контракта при «обосновании инвестиций» сводятся к тому, что заказчику для формирования необходимо получить заключение по результатам технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Аудит проводится не более 45 дней, если объект особо опасный, технически сложный и уникальный - не более 60.

Павел Матюхин подчеркнул, что новые возможности закупок работ в градостроительной сфере позволят сократить время для проведения процедур, что особенно актуально при реализации национальных проектов. Также это даст возможность минимизировать риски заказчика в случае выявления в ходе работ ошибок и недочетов в проектной документации, так как за проектирование и обязательства по строительству будет нести ответственность одно юридическое лицо.

«При помощи этих двух вариантов строительства мы сможем уйти от не всегда эффективной классической схемы. Практика предложенных вариантов уже успешно отработана на территории региона. К торгам ”под ключ” необходимо внимательно отнестись муниципалитетам. Главным преимуществом является то, что проектирует и строит объект одна организация, которая в дальнейшем несет ответственность за результаты, качество, сроки строительства. Это исключит неэффективное использование бюджета при проектировании объектов», — резюмировал выступление заместителя председателя Правительства губернатор Приамурья, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.