В амурском минсоцзащиты озвучили основные причины отказа по выплатам на детей от 3 до 7 лет

В амурском министерстве социальной защиты населения рассказали об основных причинах отказа на заявления по ежемесячным пособиям на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это неверно указанные данные или дублирующие друг друга заявления. Всего отказ вынесен в отношении 8 612 заявлений.

«Основная причина отказа – неверно заполненное заявления и подача нескольких заявлений одновременно. Зачастую граждане забывали указать какие-либо данные. По аналогии с выплатой в 10 тысяч рублей, указывали в составе семьи только себя и одного ребенка, забывая указать остальных детей. В конце мая федерацией на ЕПГУ Минкомсвязи был поставлен фильтр, и с этого момента гражданам уже не удавалось подавать заявление повторно до того момента, пока не будет принято решение», – рассказала начальник отдела министерства социальной защиты населения Амурской области Ольга Дмитриева.

В списке причин отказа также значится сокрытие доходов.

«Например, этот получатель мер социальной поддержки состоял у нас на учете, и в этот период он приносил справки, например, на детское пособие, либо декларировал свои доходы, и указывал, допустим, что это алименты и временные заработки. То есть, он указывал эти данные в заявлении на другую меру поддержки в течение 2019 года, а в заявлении на выплату от 3 до 7 он не пишет этих сведений, соответственно это правомерный отказ», – добавляет специалист.

В случае отказа на выплату управление социальной защиты направляет заявителю официальный отказ с указанием причины.

Заявления стали принимать с 20 мая текущего года. Всего, по состоянию на 22 июня, в Амурской области принято 23 473 заявления на эти пособия. Назначены выплаты по 5 067 заявлениям на 6 500 детей. Выплата уже произведена на 4 019 детей.

Как поясняют в областном минсоцзащиты, после того как заявление поступает в управление социальной защиты населения определенного района и города в соответствии с регистрацией заявителя, в течение 5 рабочих дней направляются запросы в ведомства – налоговую службу, ПФР и другие. После этого на основании поступивших сведений управлением принимается решение. Всего срок рассмотрения заявления составляет до 20 рабочих дней с даты его подачи.

В Амур.инфо регулярно от амуран поступают обращения, которые касаются нового детского пособия.

«Обещанная в июне выплата так и не приходит. Заявление написано 25.05 и 26.05 доставлено в ведомство, и тишина. Знаю, что срок рассмотрения – до 20 рабочих дней с того момента, как начнут рассматривать заявление. Но почему-то мое заявление от 25.05 не принято к рассмотрению, а тем, кто подал заявление в июне, выплаты уже начислены. Хотелось бы понять как такое возможно!?», – написал в Амур.инфо один из читателей.

В минсоцзащиты пояснили, что такое вполне возможно, потому что срок принятия решения зависит от того, как быстро поступили в управление соцзащиты запрошенные сведения от ведомств.