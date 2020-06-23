Василий Орлов: 43 новых автобуса будет поставлено в города и районы в этом году, еще 50 – в следующем

Два новых вместительных автобуса МАЗ для Благовещенска и 5 автобусов ПАЗ для Тынды прибыло в Приамурье в рамках новой программы возмещения лизинговых платежей. Всего будет приобретено 43 единицы транспорта отечественного производства.

23 июня удобство новых автобусов оценил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Подобной программы у нас не было с 2009 года. Тогда по федеральной программе было предоставлено около 70 автобусов. Сейчас 80 % пассажирского автопарка используется более 10 лет и имеет серьезный износ. По вашему поручению была организована работа с муниципалитетами. Мы подобрали типы транспортных средств, их начали приобретать муниципалитеты. Планируем продолжить программу и считаем, что это поможет снять проблему», - доложил губернатору министр транспорта Приамурья Александр Зеленин.

Законом об областном бюджете утверждено распределение субсидии в 50 миллионов рублей бюджетам муниципальных образований. Приобретение автобусов позволит обновить парк пассажирской техники на муниципальных регулярных перевозках в 19 муниципалитетах. Возмещение лизинговых платежей оказывается муниципалитетам. Оплата первоначального взноса - около 15 % и лизинговый платеж до 5 % производится муниципальным образованием.

«Я считаю, что это действенная, эффективная программа. 33 единицы техники уже поставлено, ждем еще 10. Всего – 43 автобуса. Мы планируем продолжить эту работу и в следующем году с выделением на покупку нового транспорта порядка 75 миллионов рублей. Это позволит приобрести еще 50 машин – значительная часть будет работать в Благовещенске. Перед мэрией Благовещенска стоит задача разработать стратегию развития пассажирского транспорта. Мы готовы поддержать финансово из бюджета региона», - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

В настоящее время транспорт уже поступил в Благовещенск, Райчихинск, Шимановск, Архаринский, Бурейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Октябрьский, Ромненский, Серышевский, Сковородинский районы. В июне-июле 2020 года запланирована поставка еще 10 единиц техники в Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненскеий, Селемджинский, Тамбовский, Шимановский районы. Среди приобретаемой техники - автобусы МАЗ 206086, Газель Next, ПАЗ.

В настоящее время перевозка пассажиров в Приамурье ведется по 234 регулярным межмуниципальным и муниципальным маршрутам. На «линию» выходят 816 автобусов. Перевозку осуществляет 11 муниципальных предприятий Приамурья и 105 честных компаний. Устаревший транспортный парк ведет к снижению качества обслуживания, высокому проценту аварийности и росту расходов на эксплуатацию техники. Всего необходимо приобрести 120 автобусов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.