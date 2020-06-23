В Приамурье на железной дороге нашли травмированного мужчину, позже он скончался

В Свободненском районе Амурской области произошел трагический случай. На железной дороге был обнаружен травмированный мужчина, который позже скончался. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Так, 22 июня в 18:50 в полицию поступило сообщение о том, что недалеко от железнодорожной колеи обнаружен лежащий мужчина. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что мужчина находится в бессознательном состоянии с травмой головы. На место вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Но мужчина впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Погибший – 1970 года рождения. По всем признакам, он находился в состоянии алкогольного опьянения.