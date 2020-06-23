В Омске девушка избила и изнасиловала палкой работника фермы

В Омской области дочь фермера обвинили в жестоком убийстве двоих человек. По версии следствия, Елена Повеляйкина избила, изнасиловала палкой, а затем выбросила тело на дорогу одного из работников фермы ее отца.

В августе 2019 года жители деревни Михайловка нашли возле дороги тело 37-летнего мужчины. Экспертиза обнаружила на теле мужчины множество гематом и ссадин, однако больше всего силовиков поразило то, что погибший был изнасилован черенком лопаты. В связи с этим было возбуждено уголовное дело, однако никого из жителей деревни тогда не заподозрили, сообщает «РИА Новости».

Местные жители рассказали, что погибший неофициально работал у местного фермера Петра Повеляйкина – присматривал за животными. Тело обнаружили рядом с домом бизнесмена, однако никто этому не придал значения.

Через три месяца в деревне произошло новое преступление: жестоко избили 31-летнего мужчину, он умер на следующий день, не приходя в сознание. Было возбуждено еще одно уголовное дело. Теперь свидетели указали на дочь фермера Елену. Девушку доставили в отдел, где она во всем призналась.

По ее словам, второй погибший подрабатывал у ее отца, а во время застолья грубо высказался в ее адрес, в результате чего девушка с ним расправилась.

«После того как Повеляйкину задержали, у жителей Михайловки, что называется, развязались языки. Несколько человек сообщили, что в августе она до смерти забила Сергея, а затем перетащила труп из дома на соседнюю улицу. Информацию тщательно проверили, все подтвердилось», – рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдина.

Когда девушку отправили в СИЗО, она заявила, что никого не убивала: по делу второго, погибшего ее якобы оговорили, а первого и вовсе сбила машина.

Знакомая семьи Повеляйкиных рассказала, что отец девушки издевался над ее матерью, в деревне его боялись. Однако детей мужчина баловал. В школе Елена хорошо училась и часто принимала участие в конкурсах. После школы она поступила в колледж, приезжала домой, однако стала агрессивной и начала выпивать.

Экспертиза признала девушку вменяемой, но указала на вспыльчивость и склонность к "алкоголизации". Она часто была жестока к работникам фермы.

«Повеляйкина гоняла их за малейшую провинность, избивала. Сил и здоровья у нее хватало, чтобы справиться даже с крепким мужчиной. Если бы люди не были настолько запуганы и сразу рассказали правду, второго убийства бы не произошло», – сообщили в полиции.

Если вину девушки докажут, ей грозит до 15 лет тюрьмы.