Девочка из Красноярского края, забеременевшая в 13, родила

«У меня до сих пор эта послеродовая эйфория, жизнь как будто перевернулась с ног на голову. Теперь в моей жизни появился самый драгоценный человечек. Пока что показывать ее мне нельзя, но я не удержалась и нашла выход из этой ситуаци», – рассказала Даша подписчикам.

Фото: @uverdig_dochka

В свой личный аккаунт, в котором более 112 тысяч подписчиков, Дарья пока фотографии ребенка не выкладывает. Для новорожденного девочка создала отдельный закрытый аккаунт, в котором уже более 48,1 тысяч подписчиков.

13-летняя Дарья стала героиней публикаций многих СМИ, а после ее пригласили в передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Несколько месяцев Даша утверждала, что забеременела от своего 10-летнего друга Вани, однако недавно школьница призналась, что забеременела после изнасилования парнем на несколько лет старше нее.