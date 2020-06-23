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Девочка из Красноярского края, забеременевшая в 13, родила

Девочка из Красноярского края, забеременевшая в 13, родила
Фото: sherwood с сайта Pixabay

Молодая мама, 14-летняя Дарья из Красноярского края, родила здоровую дочку. Об этом она сообщила в Иснтаграме и уточнила, что ребенок появился на свет 20 июня, на 1,5 месяца раньше срока. Девочка, как и задумала, назвала дочь Каролиной, и уже показала первые фото с малышкой.

«У меня до сих пор эта послеродовая эйфория, жизнь как будто перевернулась с ног на голову. Теперь в моей жизни появился самый драгоценный человечек. Пока что показывать ее мне нельзя, но я не удержалась и нашла выход из этой ситуаци», – рассказала Даша подписчикам.

Фото: @uverdig_dochka

В свой личный аккаунт, в котором более 112 тысяч подписчиков, Дарья пока фотографии ребенка не выкладывает. Для новорожденного девочка создала отдельный закрытый аккаунт, в котором уже более 48,1 тысяч подписчиков.

13-летняя Дарья стала героиней публикаций многих СМИ, а после ее пригласили в передачу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Несколько месяцев Даша утверждала, что забеременела от своего 10-летнего друга Вани, однако недавно школьница призналась, что забеременела после изнасилования парнем на несколько лет старше нее.

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#дети #жизнь

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