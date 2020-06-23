Елисею нужно дышать: мама ребенка на ИВЛ просит помощи

Жительница Благовещенска Анастасия Проценко, чей 5-летний сын Елисей вот уже несколько лет находится на аппарате ИВЛ, попросила помощи в приобретении источника бесперебойного питания. Он нужен для медицинского оборудования, которое круглосуточно поддерживает жизнь ее ребенка.

Елисей родился в январе 2015 года и сначала развивался как все дети. Но потом у малыша начались проблемы с дыханием, и он попал в реанимацию. Врачи не сразу смогли поставить Елисею диагноз. Вначале у мальчика подозревали спинальную мышечную атрофию, но генетический анализ этого не подтвердил. Сейчас основной диагноз Елисея – дегенеративное заболевание нервной системы. Ребенок прикован к постели, его жизнь круглосуточно поддерживает медицинская аппаратура, приобрести которую удалось поддержке неравнодушных людей.

фото: архив

«Врачи нам давали всего два года. Елисей был первый ребенок у нас в области, и, по-моему, остается единственным, которого забрали на аппарате ИВЛ домой. Мы справились, он уже 4 года дома», – рассказывает мама Анастасия Проценко.

Она поясняет – 5-летний Елисей дышит благодаря оборудованию, оно задействовано круглосуточно. Мальчик может дышать сам лишь короткие промежутки времени. Поэтому периоды отключения света для семьи становятся не просто бытовым неудобством, а борьбой за жизнь сына.

«Ночью недавно свет выключили, а ночью он вообще не может дышать. Я проснулась, потому что аппаратура пищит, когда отключается энергия. Елисей не смог дышать сам, он начал как-будто задыхаться, мне пришлось около полутора часов использовать мешок Амбу – это такая груша, которую нужно постоянно качать, чтобы сын дышал», – говорит Анастасия.

фото: мешок Амбу

«Мой сын страдает неизлечимым прогрессирующим заболеванием и нуждается в оказании паллиативной медицинской помощи…Требуется применение медицинского оборудования, а именно аппарата ИВЛ, увлажнителя, аспиратора, пульсоксиметра и др…В связи с перебоями электропитания и отсутствием встроенной батареи в увлажнителе и в аспираторе мы сталкиваемся с тем, что при отключении электроэнергии нам приходится помогать Елисею дышать с помощью мешка Амбу, что значительно понижает качество респираторной поддержки, а при отключении света в темное время суток должное наблюдение за ребенком и качественный уход за ним не представляется возможным. Прошу вас оказать содействие в приобретении источника бесперебойного питания и аккумулятора к нему», – такое заявление Анастасия Проценко подала в Амурское отделение Российского детского фонда.

Амур.инфо присоединяется к этой просьбе. Стоимость необходимого оборудования – 39 125 рублей.

Перечислить средства можно маме мальчика Анастасии Проценко.

Телефон 8 914 390 00 25 (номер привязан к мобильному банку).

«Нам уже и обычные люди помогали, и бизнесмены. Мы собирали деньги на домашнюю реанимацию, на специальную кровать для Елисея. Наш ребенок говорить не может, он не смотрит на нас, но он нас слышит, чувствует, он различает нас с папой, и понимает, если к нему подходят сестры или братья. Мы будем всем благодарны за помощь», – заключает Анастасия Проценко.