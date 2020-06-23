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В Приамурье стартовал «Суворовский натиск» (фото)

В Приамурье стартовал «Суворовский натиск» (фото)
Фото: Амур.инфо

На полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Амурской области стартовал всеармейский конкурс полевой выучки мотострелковых взводов «Суворовский натиск». Конкурс является самым массовым и одним из самых зрелищных конкурсов системы Армейских международных игр (АрМИ-2020). Всего в конкурсе выступает семь команд от всех военных округов, Московского и Дальневосточного ВОКУ.

Торжественная церемония открытия конкурса состоялась на плацу полигона. Перед прибывшими участниками команд, которые прошли жесточайший отбор в своих военных округах, выступили главный судья полковник Сергей Пименков, заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, начальник ДВОКУ генерал-майор Владимир Грызлов, представители правительства региона и другие почетные гости. Они пожелали командам в борьбе за первое место показать свои самые лучшие навыки и умения, заверив в честном судействе.

Конкурс откроет этап индивидуальной гонки. В результате жеребьевки первыми на трассу соревнований вышли команды Дальневосточного ВОКУ и ЮВО. Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, команда училища является действующим чемпионом Вооруженных Сил страны и задаст высокий темп стартовавшим играм. Всего в первый день спланировано провести три заезда.

Конкурс высокого уровня проводится на базе училища второй раз. В 2018 году была возведена необходимая инфраструктура полигона к проведению всеармейских этапов «Танкового биатлона» и «Суворовского натиска». В последующие годы материальная база совершенствовалась и на данный момент является одной из лучших в стране. Это позволит качественно оценить возможности каждой команды и выявить лучших в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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#военные #конкурсы

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