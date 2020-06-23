Счетная палата нашла нарушения в работе Минвостокразвития

Исполнение бюджета Министерством развития Дальнего Востока и Арктики в 2019 году по данным Счетной палаты не обошлось без нарушений и недостатков. Они в основном касаются предоставления иных межбюджетных трансфертов субъектам ДФО и субсидий юрлицам, а также реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».

Проверка показала, что в отдельных случаях межбюджетные трансферты были предоставлены субъектам ДФО с нарушением установленных правил, а большинство регионов в свою очередь не выполнили в полном объеме показатели результативности их использования, сообщается на сайте Счетной палаты.

На 1 апреля 2020 года в 5 из 11 субъектов не достигнуты запланированные показатели по 27 мероприятиям. При этом 24 из них связаны с созданием объектов социальной инфраструктуры.

В части субсидий юрлицам установлено, что на фоне общего сокращения расходов на прямую поддержку инвестиционных проектов и развитие инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития в 2019 году значительно выросли расходы на финансирование институтов развития Дальнего Востока. Как показала проверка, большая часть этих расходов идет на оплату труда сотрудников. При этом на ускорение экономики регионов ДФО деятельность институтов развития существенно не повлияла.

«Результаты деятельности институтов развития Дальнего Востока до настоящего времени не позволили ускорить развитие и достичь структурных изменений в экономике регионов», – отметила на Коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

При реализации госпрограммы развития Арктической зоны министерство допустило нарушения порядка и методологических указаний разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм. В частности, не утвержден план-график реализации госпрограммы, не осуществлялась координация деятельности соисполнителей и участников. На момент проверки министерство не владело информацией о достижении плановых значений по четырем из шести показателей госпрограммы, установленных на 2019 год. Также министерство, как ответственный исполнитель госпрограммы, не располагает документами, подтверждающими выполнение работ и исполнение обязательств по заключенным госконтрактам.

В пресс-службе министерства Амур.инфо пояснили, что показатели были достигнуты по 93 % мероприятий, а мероприятия, по которым показатели результативности достигнуты не были, реализуются в уточненные сроки. На 100 % мероприятия не выполнили 5 из 11 регионов.

В 2019 году возросло количество возложенных на институты развития Дальнего Востока задач, добавилось два новых региона – Республика Бурятия и Забайкальский край, одновременно увеличены плановые показатели результативности их деятельности. Кроме того расширены полномочия на Арктическую зону РФ.

Что касается зарплат, то в министерстве пояснили, что институтам развития при формировании уровня зарплат приходится конкурировать на рынке в соответствующих отраслях.

Основные показатели институтов развития Дальневосточного округа по состоянию на 31 декабря 2019 года: АНО «АРЧК ДВиА» – трудоустроено 22 тысячи человек, выдано 54 тысячи гектаров по программе «Дальневосточный гектар»; АНО АПИ – привлечено 3,3 триллиона рублей инвестиций, 451 миллиардов рублей фактически инвестировано; АО «КРДВ» – резидентами ТОР и СПВ инвестировано свыше 800 миллиардов рублей, создано более 35 тысяч рабочих мест.

«Указанные показатели позволят Дальнему Востоку выйти на ускоренное развитие в долгосрочной перспективе», – отметили в министерстве.